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الذهب يواصل التراجع عالميا ويهتز أمام الدولار القوي

الذهب يواصل التراجع عالميا ويهتز أمام الدولار القوي

الذهب يواصل التراجع عالميا ويهتز أمام الدولار القوي
٠١:٥٢:٢٤ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار الذهب، تراجعها اليوم الأربعاء، بعد أن سقطت أمس أدنى مستويات الـ 2000 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.07% إلى 1992 دولار للأقوية. فيما هبطت العقود الفورية للذهب إلى 1988 دولار للأوقية وبنسبة 0.06%، في الوقت نفسه. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 102.555 نقطة.

الذهب عن التسوية أمس

كما تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين عند تسوية تعاملات. أمس الثلاثاء، مع صدور بيانات اقتصادية مثلت دعمًا للدولار. في ظل مزيد من التصريحات التي تشير لاستمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.5% أو ما يعادل 29.7 دولار. لتصل إلى 1993 دولارًا للأوقية، بعد أن وصلت إلى 1989.1 دولار خلال التداولات.

أسعار الذهب محليا

ومحليا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.88 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.90 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.90 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.92، وعيار 14 بـ 139.93، وعيار 12 سجل 119.94 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7460 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1679 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239,884 ريال.

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