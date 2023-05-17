دراسة: الوخز بالإبر يساعد الرجال على إنقاص الوزن

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توصلت دراسة إلى أن الوخز بالإبر في الأذن باستخدام الخرزات المعدنية، يمكن أن يساعد في تقليل الوزن ومؤشر كتلة الجسم ودهون الجسم ،عند دمجه مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

الدراسة التي قدمت في المؤتمر الأوروبي حول السمنة في أيرلندا هذا الأسبوع، وقادها تاكاهيرو فوجيموتو، من عيادة إف في طوكيو، نشرت في المجلة العلمية “بي إم جى أوبن جاسترو انترولوجي”.

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التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام

توثق الدراسة كيف يمكن التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام باستخدام طريقة أبسط لتحفيز الوخز بالإبر.

وتتلخص هذه الطريقة في استخدام الخرز بدلاً من الاستخدام التقليدي للإبر تحت الجلد، الأمر الذي يتطلب متخصصين في الوخز بالإبر.

وقال فوجيموتو: “بما أن هذه الحبيبات المعدنية الصغيرة متصلة بست نقاط على الأذن الخارجية تحفز الأعصاب والأعضاء التي تنظم الشهية والشبع والجوع، فإن هذا النوع من الوخز بالإبر لا يتطلب معرفة أو مهارة معقدة”.

وأضاف، وفقًا لوكالة “يو بي آي”: “في اليابان، تم استخدام هذه الطريقة للمساعدة في إنقاص الوزن لأكثر من 30 عامًا”.

ويعتمد الوخز بالإبر في الطب الصيني التقليدي على فهم أن الصحة تعتمد على تدفق تشي (الطاقة) في الجسم..

ويمكن أن يكون للتدفق المعطل تأثير سلبي على الصحة البدنية والعقلية.

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علاج الوخز بالإبر في الأذن

يعتمد علاج الوخز بالإبر السمعي أو الأذن على النظرية القائلة بأن الأذن الخارجية تمثل جميع أجزاء الجسم.

شملت الدراسة الصغيرة 81 رجلاً يابانيًا تم تشخيصهم بأنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة تتراوح أعمارهم بين 21 و 78 عامًا.

بمتوسط مؤشر كتلة الجسم 28.4 كجم / متر، مع مستويات عالية من الدهون غير الصحية في البطن.

خضع المشاركون للوخز في الإبر بالأذن، مع استخدام حبات الأذن المعدنية، البالغ قطرها 1.5 ملم على الأذن الخارجية..

والتي تم وضعها على كلتا الأذنين، باستخدام شريط جراحي لضمان تلقيهم باستمرار الضغط الموحد على كل نقطة من نقاط الوخز بالإبر.

وطُلب من المشاركين تقليل إجمالي تناولهم الغذائي بمقدار النصف خلال ثلاثة أشهر من العلاج.

وقال فوجيموتو: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الوخز بالإبر على الأذن قد يساعد في إنقاص الوزن عندما يقترن بنظام غذائي وممارسة الرياضة.

من المحتمل أن يكون للوخز بالإبر تأثير إيجابي من خلال كبح الرغبة الشديدة والشهية، وتحسين الهضم، وزيادة التمثيل الغذائي”.