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التخصصات ورابط التقديم.. “تقويم التعليم” تطرح وظائف للعمل في عدة مدن
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التخصصات ورابط التقديم.. “تقويم التعليم” تطرح وظائف للعمل في عدة مدن

التخصصات ورابط التقديم.. “تقويم التعليم” تطرح وظائف للعمل في عدة مدن

التخصصات ورابط التقديم.. “تقويم التعليم” تطرح وظائف للعمل في عدة مدن
٠١:١٩:٠٢ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية

مراقب مقر اختبارات المحوسبة ينبع.

مشرف الالتزام للأمن السيبراني.

أخصائي اعتماد.

مستشار قانوني.

مترجم.

اخصائي صيانة وتشغيل.

أخصائي أصول ومستودعات.

مهندس معماري.

أخصائي اختبارات وقياس.

أخصائي قياس.

والمزيد …

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طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 17 مايو 2023م.

 وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الأمن السيبراني الترجمة الرياض هيئة تقويم التعليم والتدريب وظائف خالية وظائف شاغرة

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