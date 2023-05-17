تحويله لـ “X”.. أبرز 4 إضافات جديدة على “تويتر”

تواصل – فريق التحرير:

كشف إيلون ماسك، عن تغييرات جذرية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أصبحت ليندا يا كارينو، رئيسة تنفيذية له.

4 مميزات جديدة

وقال “ماسك” إن هناك العديد من التغييرات التي سيتم إدخالها على التطبيق، وترصدها صحيفة “تواصل” في نقاط:

1- سيتم تحويل الشركة إلى ” X” وهي لقب طالما اعتز به “ماسك” ويعني “تطبيق كل شيء”.

2- سيساعده الوزن الرمزي للمتغير الرياضي القابل للتغيير بلا حدود في بناء التطبيق النهائي لجميع أوضاع التفاعل البشري.

3- قد يصبح “تويتر” أشبه بتطبيق WeChat في الصين، الذي يجمع بين الكثير من الأشياء المدمجة في واجهة رائعة، من بينها خدمة الدفع المالي.

4- من بين الميزات الجديدة التي سيتم إدخالها وأعلن “ماسك” عنها هي خدمة الدردشة الصوتية والمرئية وهي قيد العمل حاليًا.

كان بعض مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد واجهوا مشاكل فنية تتمثل في خلل في عملية إرسال الرسائل في الخاص.

اقرأ أيضًا:

“ماسك” يتنحى عن منصبه في تويتر.. ما علاقة تسلا؟

تأمين حساب تويتر

وعلق الخبير التقني، سالم الحربي، على هذا الخلل التقني بقوله “يوجد خلل في تويتر، في الرسائل في الخاص ولا بد أن تكرر الإرسال أكثر من مرة حتى يتم إرسال الرسالة واعتقد الخلل عام عند الكل”.

وفي وقت سابق، نصح الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، باتباع العديد من الخطوات لتأمين حساب “تويتر” بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق كثيرًا.

وكشف عن طريقة تأمين الحساب في خطوات، قائلاً إنه يجب الدخول عبر الإعدادات والوصول إلى الجلسات النشطة واستبعادها. وأشار إلى أن تلك الطريقة تمكن المستخدمين من تأمين حساباتهم وبالتالي مواجهة المخترقين. اقرأ أيضًا: تويتر يتيح خاصية الرسائل المشفرة للمشتركين في هذه الخدمة

تأمين الحساب

وفي خطوات بسيطة، تدرج الخبير التقني في إعداد خطوات تأمين الحساب على هاتفه مستبعدًا الهواتف والأجهزة التي لا يستخدمها.

واعتبر أن من بين أكثر الطرق التي يتم اختراق بها الحسابات هي كثرة الدخول عليه من أماكن وأجهزة عديدة.

اقرأ أيضًا:

بعد تويتر.. جوجل يحذف حسابات المستخدمين غير النشطة