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بدء الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة
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بدء الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة

بدء الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة

بدء الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة
٠١:٠٤:١٣ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

انطلق، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري لمناقشة جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها يوم الجمعة المقبل.

بدء توافد رؤساء الوفود المشاركة

ومنذ قليل بدأ توافد رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ32 إلى جدة.

كما بدأ أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، التوافد إلى جدة.

ويترأس الاجتماع الوزاري صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

مناقشة مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وأمس، ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي اجتماع المندوبين،

وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين.

وتسلّم الوكيل رئاسة الاجتماع من ممثل دولة رئاسة القمة السابقة الـ 31 مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية، السفير عبد الحميد شبيرة.

وعبر عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية خلال عام الرئاسة السابق.

 كما رحّب بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في أعمال اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين.

وأكد في كلمته أن المملكة تواصل اليوم جهودها الملموسة لتحقيق الاستقرار والرخاء والنمو والسلام في المنطقة والعالم.

كما عبّر الدكتور الرسي عن تطلع المملكة في أن تتضافر جهود الدول بلا استثناء لتحقيق أهداف هذه القمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

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