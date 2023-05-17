بدء الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة

تواصل – واس:

انطلق، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري لمناقشة جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها يوم الجمعة المقبل.

بدء توافد رؤساء الوفود المشاركة

ومنذ قليل بدأ توافد رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ32 إلى جدة.

فيديو | تواصل توافد وزراء الخارجية العرب لمقر انعقاد الاجتماع التحضيري للقمة العربية.. تصوير مراسلة #الإخبارية أبرار باهبري#قمة_جدة pic.twitter.com/JHUP3vr0zV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023

كما بدأ أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، التوافد إلى جدة.

ويترأس الاجتماع الوزاري صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

مناقشة مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وأمس، ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي اجتماع المندوبين،

وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزراء الخارجية العرب استعدادا للاجتماع التحضيري للقمة العربية#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/zrH8LlP9qE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023

وتسلّم الوكيل رئاسة الاجتماع من ممثل دولة رئاسة القمة السابقة الـ 31 مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية، السفير عبد الحميد شبيرة.

وعبر عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية خلال عام الرئاسة السابق.

كما رحّب بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في أعمال اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين.

فيديو | توافد عدد من وزراء الخارجية العرب إلى مقر الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/eV8NEoAUrf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023

وأكد في كلمته أن المملكة تواصل اليوم جهودها الملموسة لتحقيق الاستقرار والرخاء والنمو والسلام في المنطقة والعالم.

كما عبّر الدكتور الرسي عن تطلع المملكة في أن تتضافر جهود الدول بلا استثناء لتحقيق أهداف هذه القمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.