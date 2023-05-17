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بيان عاجل من سفارة المملكة في الكويت بخصوص “التأمينات الاجتماعية”
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بيان عاجل من سفارة المملكة في الكويت بخصوص “التأمينات الاجتماعية”

بيان عاجل من سفارة المملكة في الكويت بخصوص “التأمينات الاجتماعية”

بيان عاجل من سفارة المملكة في الكويت بخصوص “التأمينات الاجتماعية”
٠١:٠٠:٤٣ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الكويت بيانًا عاجلًا بشأن مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتواجدين خارج المملكة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود إفادة المواطنين الكرام مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات المتواجدين بالخارج،

 أنه في حال وجود أي استفسارات أو طلبات المساعدة في إتمام صرف المستحقات، يمكنهم التواصل مع المؤسسة عن طريق البريد الإلكتروني أو على هذا الرقم “00966118087377”.

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لا يمكن صرف المعاش دون توافر هذا الشرط

فيما حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من عدم إمكانية صرف المعاش دون توفر شرط مهم جدًا يغفل عنه الكثير.

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المشترك يستحق صرف معاش التقاعد في هذه الحالة

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك متصلة أو متقطعة في نظام التأمينات.

وشدد على أن المدة لا تقل عن 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين، وأنه يمكن الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد المبكر.

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات، المنافع التأمينية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية للمشتركين في نظام التأمينات.

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط الحصول على تعويض “ساند” للمتعطلين عن العمل.

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ما شروط استحقاق التعويض؟

وبينت المؤسسة أنه يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

1 – أن يكون مواطنًا.

2 – أن يكون قادرًا على العمل.

3 – ألا يكون قد بلغ سن الستين.

4 – ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

5 – توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

6 – ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

7- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

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