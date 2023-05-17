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ضبط مخالفين للنظام هرّبوا ممنوعات ومواد مخدرة بعدة مناطق

ضبط مخالفين للنظام هرّبوا ممنوعات ومواد مخدرة بعدة مناطق

ضبط مخالفين للنظام هرّبوا ممنوعات ومواد مخدرة بعدة مناطق
١٢:٤٩:١٩ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ألقت القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة حبونا في منطقة نجران.

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ضبط مروج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدر

وأوضحت أن ذلك تم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر،

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وضبطت شرطة منطقة جازان على مخالِفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما عبر منطقة صحراوية 18.000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت في لوقت نفسه، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة إلى جهة الاختصاص.

ضبط مخالف لترويجه مادة الحشيش المخدر

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجه 26 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

 إضافة إلى مادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته سلاحان هوائيان،

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية جازان مكافحة المخدرات مواد مخدرة نجران

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