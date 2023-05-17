تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

تستعد وزارة التعليم للإعلان، غدًا الخميس، عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن خطوات حجز موعد “فحص اللياقة” للطلاب والطالبات المستجدين.

أعلن عملاق النفط السعودي “أرامكو” عن استهدافها مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين، مع استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية.

قال حساب المواطن، إن عمل الزوجة أو تقدمها بطلب للحصول على قرض العمل الحر لا يؤثر على استحقاق الأسرة للدعم.

أعلنت شركة رواف منى لخدمات الحجاج – المتخصصة في خدمات الحجاج عن بدء التقديم على عدد من الوظائف الموسمية “لموسم حج 1444هـ”، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في الضمان الاجتماعي.

يقام تحكيم الأعمال المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، اليوم الأربعاء 17 مايو.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنبيهًا جديدًا مؤكدة أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد.

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