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أخبار السعودية.. موعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين وفحص اللياقة للطلاب المستجدين وصرف أرباح “أرامكو”
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أخبار السعودية.. موعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين وفحص اللياقة للطلاب المستجدين وصرف أرباح “أرامكو”

أخبار السعودية.. موعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين وفحص اللياقة للطلاب المستجدين وصرف أرباح “أرامكو”

أخبار السعودية.. موعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين وفحص اللياقة للطلاب المستجدين وصرف أرباح “أرامكو”
١٢:٠٤:٥١ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

موعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين وأسهل طريقة لمعرفة النتيجة

تستعد وزارة التعليم للإعلان، غدًا الخميس، عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

لأولياء الأمور.. طريقة حجز موعد فحص لياقة للطلاب المستجدين خطوة خطوة

كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن خطوات حجز موعد “فحص اللياقة” للطلاب والطالبات المستجدين.

“أرامكو” تزف نبأ سارًا للمساهمين: توزيعات الأرباح النقدية في هذا الموعد

أعلن عملاق النفط السعودي “أرامكو” عن استهدافها مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين، مع استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية.

هل له تأثير على استحقاق الدعم؟.. توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن عمل الزوجة

قال حساب المواطن، إن عمل الزوجة أو تقدمها بطلب للحصول على قرض العمل الحر لا يؤثر على استحقاق الأسرة للدعم.

سارع بالتقديم.. “رواف منى” لخدمات الحجاج تطرح وظائف استعدادًا للموسم

أعلنت شركة رواف منى لخدمات الحجاج – المتخصصة في خدمات الحجاج عن بدء التقديم على عدد من الوظائف الموسمية “لموسم حج 1444هـ”، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

توضيح جديد من الموارد البشرية حول تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في الضمان الاجتماعي.

“آيسف 2023”.. 35 طالبًا ينافسون بمشروعات بحثية في 15 مجالاً

يقام تحكيم الأعمال المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، اليوم الأربعاء 17 مايو.

تنبيه جديد من التأمينات الاجتماعية حول مكافأة الزواج

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنبيهًا جديدًا مؤكدة أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد.

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