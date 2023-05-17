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“الأمم المتحدة”: الوضع في السودان يتحول إلى “أزمة إقليمية” بوتيرة سريعة

“الأمم المتحدة”: الوضع في السودان يتحول إلى “أزمة إقليمية” بوتيرة سريعة

“الأمم المتحدة”: الوضع في السودان يتحول إلى “أزمة إقليمية” بوتيرة سريعة
١٢:٣٨:٤٦ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الوضع في السودان يتحول إلى أزمة إقليمية بوتيرة سريعة.

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نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية

وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية للصراع في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار، متوقعًا أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام.

وأضاف أن نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن القتال في السودان مستمر بمناطق كثيرة من البلاد والمدنيون يدفعون الثمن.

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النظام المصرفي معطل بصورة شبه كاملة

وأكد وزير المالية السوداني، أن النظام المصرفي معطل بصورة شبه كاملة بسبب الحرب.

وأعلن الهلال الأحمر السوداني، أن أكثر من 300 قتيل و200 مصاب في اشتباكات مدينة الجنينة غربي البلاد.

وبينت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المرافق الصحية في السودان على وشك “الانهيار” بعد شهر من اندلاع أعمال العنف هناك.

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دعم محادثات جدة بين الجيش والدعم

فيما تواصل وزارة الخارجية الأمريكية، دعم محادثات جدة بين الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار وترتيبات إنسانية بالسودان.

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى أن الهدف الأول للمفاوضات السودانية التي تتوسط فيها المملكة وأمريكا هو الوقف الدائم للنار.

وأكدت أن المملكة تسعى لإيجاد حلول لأزمات المنطقة ولذلك هي شريك نحتاج إلى علاقات قوية معه.

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