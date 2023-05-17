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العظمى 43 والصغرى 18.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بالمملكة

العظمى 43 والصغرى 18.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بالمملكة

العظمى 43 والصغرى 18.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بالمملكة
١٢:٣٣:٣٥ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في مكة المكرمة ووادي الدواسر.

وسجل 42 درجة في شرورة والخرج، و41 في الأحساء، و40 درجة في المدينة وبريدة والتنهات والصمات والدهناء والدوادمي.

كما سجل 38 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والباحة وأبها 18 درجات مئوية.

القريات وعرعر 19، والطائف 20، وسكاكا 21 درجة.

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منها الرياض ومكة.. توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة

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أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والرياض، والمنطقة الشرقية،

تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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