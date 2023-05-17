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“أبهر الجميع”.. مسن يتحدث “الإنجليزية” بطلاقة مع سائح في نجران (فيديو)
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“أبهر الجميع”.. مسن يتحدث “الإنجليزية” بطلاقة مع سائح في نجران (فيديو)

“أبهر الجميع”.. مسن يتحدث “الإنجليزية” بطلاقة مع سائح في نجران (فيديو)

“أبهر الجميع”.. مسن يتحدث “الإنجليزية” بطلاقة مع سائح في نجران (فيديو)
١١:٥٤:٤١ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو مسنًا وهو يتحدث اللغة الإنجليزية مع أحد السائحين في منطقة نجران.

وخلال الفيدبو، تحدث المسن مع السائح عن بعض الأمور، وأعطاه معلومات مهمة عن حالة الطقس في المنطقة.

كما دعا المسن، السائح، لتناول وجبة العشاء في المنزل، غير أن السائح أصر على مواصلة طريقه.

وكان لافتًا جدًا قدرة المسن على التحدث بالإنجليزية وإتقانه جميع القواعد والكلمات.

واقعة مسن أسترالي 

في واقعة سابقة ولكن هذه المرة لمسن أسترالي، حضر إلى المسجد ليشتكي من صوت صلاة العيد المرتفع، لكنه خرج منه مسلمًا.

هذا واقع جسده مسن أسترالي أزعجته أصوات المسلمين أثناء صلاة عيد الفطر بأحد مساجد ضاحية أروندل بمدينة جولد كوست بأستراليا.

وحضر الرجل إلى المسجد شاكيًا، لكن ذلك كان مناسبة له ليتعرف على الإسلام عن قرب وتغيير وجهة نظره.

وبعد أقل من ساعة، أعلن إسلامه وسط جموع المصلين الذين انطلقوا مكبرين فرحًا بإسلامه

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فيديو مؤثر.. جاء إلى المسجد شاكيًا من صلاة العيد وخرج منه مسلمًا!

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أخبار السعودية الانجليزيه التحدث بالإنجليزية السعودية المملكة رجل مسن مسن

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