“أبهر الجميع”.. مسن يتحدث “الإنجليزية” بطلاقة مع سائح في نجران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو مسنًا وهو يتحدث اللغة الإنجليزية مع أحد السائحين في منطقة نجران.

وخلال الفيدبو، تحدث المسن مع السائح عن بعض الأمور، وأعطاه معلومات مهمة عن حالة الطقس في المنطقة.

كما دعا المسن، السائح، لتناول وجبة العشاء في المنزل، غير أن السائح أصر على مواصلة طريقه.

وكان لافتًا جدًا قدرة المسن على التحدث بالإنجليزية وإتقانه جميع القواعد والكلمات.

واقعة مسن أسترالي

في واقعة سابقة ولكن هذه المرة لمسن أسترالي، حضر إلى المسجد ليشتكي من صوت صلاة العيد المرتفع، لكنه خرج منه مسلمًا.

هذا واقع جسده مسن أسترالي أزعجته أصوات المسلمين أثناء صلاة عيد الفطر بأحد مساجد ضاحية أروندل بمدينة جولد كوست بأستراليا.

وحضر الرجل إلى المسجد شاكيًا، لكن ذلك كان مناسبة له ليتعرف على الإسلام عن قرب وتغيير وجهة نظره.

وبعد أقل من ساعة، أعلن إسلامه وسط جموع المصلين الذين انطلقوا مكبرين فرحًا بإسلامه

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