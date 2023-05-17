سارع بالتقديم.. “رواف منى” لخدمات الحجاج تطرح وظائف استعدادًا للموسم

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أعلنت شركة رواف منى لخدمات الحجاج – المتخصصة في خدمات الحجاج عن بدء التقديم على عدد من الوظائف الموسمية “لموسم حج 1444هـ”، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مديرة مهام.

2 – مساعد فني.

3 – مدير تدريب.

4 – ممثل خدمة عملاء.

5 – مسؤول نظم (ERP).

6 – مدربة نظم معلومات.

7 – مساعدة إدارية – إحصائيات وتقارير.

8 – والمزيد…

* طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

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