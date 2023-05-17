سارع بالتقديم.. “رواف منى” لخدمات الحجاج تطرح وظائف استعدادًا للموسم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة رواف منى لخدمات الحجاج – المتخصصة في خدمات الحجاج عن بدء التقديم على عدد من الوظائف الموسمية “لموسم حج 1444هـ”، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – مديرة مهام.
2 – مساعد فني.
3 – مدير تدريب.
4 – ممثل خدمة عملاء.
5 – مسؤول نظم (ERP).
6 – مدربة نظم معلومات.
7 – مساعدة إدارية – إحصائيات وتقارير.
8 – والمزيد…
* طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي
رابط التقديم – (اضغط هنا).
المصدر – (اضغط هنا).
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