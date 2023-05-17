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سارع بالتقديم.. “رواف منى” لخدمات الحجاج تطرح وظائف استعدادًا للموسم
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سارع بالتقديم.. “رواف منى” لخدمات الحجاج تطرح وظائف استعدادًا للموسم

سارع بالتقديم.. “رواف منى” لخدمات الحجاج تطرح وظائف استعدادًا للموسم

سارع بالتقديم.. “رواف منى” لخدمات الحجاج تطرح وظائف استعدادًا للموسم
١١:٠٧:٢٢ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة رواف منى لخدمات الحجاج – المتخصصة في خدمات الحجاج عن بدء التقديم على عدد من الوظائف الموسمية “لموسم حج 1444هـ”، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مديرة مهام.

2 – مساعد فني.

3 – مدير تدريب.

4 – ممثل خدمة عملاء.

5 – مسؤول نظم (ERP).

6 – مدربة نظم معلومات.

7 – مساعدة إدارية – إحصائيات وتقارير.

8 – والمزيد…

* طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

الإعلان – (اضغط هنا).

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