سنة نبوية وسر نبوغ “توماس أديسون”.. دراسة تكشف العلاقة بين القيلولة والإبداع

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القيلولة هي النوم في منتصف النهار، وهي من السنة النبوية التي أثبتت الدراسات الحديثة فوائدها.

فقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ينام القيلولة وأوصى بها، فقد روى أنس رضي الله عنه،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “قيلوا فإن الشيطان لا يقيل.” (حسنه الألباني).

وكان مخترع المصباح الكهربائي، توماس إديسون يعتقد أن القليل من الراحة يمكن أن يعزز إبداعه، فعندما كان يعاني من مشكلة، يقال إنه كان يمسك كرة معدنية في يده قبل النوم مباشرة.

كانت الفكرة هي الاستيقاظ بسرعة عندما يؤدي سقوطها إلى ضوضاء، من أجل الاستفادة من عقل متحرر حديثًا.

وحصل أديسون حتى وفاته في عام 1931 على 1093 براءة اختراع، ووربما يرجع ذلك جزئيًا إلى القيلولة.

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العلاقة بين القيلولة وتعزيز الإبداع

وتوصلت نتائج دراسة حديثة إلى وجود صلة بين القيلولة وتعزيز الإبداع.

في الدراسة الجديدة التي نشرت نتائجها في مجلة “ساينتفيك ريبورتس”، شرع الباحثون في الإجابة عن سؤالين رئيسيين:

هل القيلولة تحفز الإبداع بالفعل، وهل يمكن تشكيل وتعزيز الإبداع الناجم عن القيلولة من خلال إضافة اقتراحات موجهة بالصوت؟

واستخدمت التجربة جهازًا يُلبس يدويًا يسمى “دورميو” طوره الفريق خلال بحث سابق، وهو قفاز عالي التقنية، يقيِّم ثلاث علامات على بداية النوم:

-تغيرات توتر العضلات.

-معدل ضربات القلب.

-حالة الاستثارة التي تُقاس بالنشاط الكهربائي المعتمد على الجلد.

يرسل القفاز البيانات حول جميع العلامات الثلاثة في الوقت الفعلي إلى هاتف ذكي أو تطبيق كمبيوتر.

وجهز الباحثون 49 من البالغين الأصحاء (متوسط العمر 27) بقفاز “دورميو”. قاموا بتقسيمهم إلى أربع مجموعات:

-مجموعة نوم مع توجيه صوتي.

-مجموعة نوم بدون توجيه.

-مجموعة غير نوم مع توجيه صوتي.

مجموعة غير نوم بدون توجيه.

بعد الدخول في بداية النوم، سُمح لأولئك الموجودين في مجموعة النوم/ التوجيه الأولى بأخذ قيلولة من 1 إلى 5 دقائق فقط قبل إيقاظهم.

في تلك المرحلة، طُلب من المشاركين أن يتذكروا أي أحلام رأوها، قبل أن يُطلب منهم العودة للنوم مع المطالبة “تذكر التفكير في شجرة”.

وتكررت العملية لمدة 45 دقيقة، مع بداية النوم تستغرق في المتوسط 7 دقائق لتتكرر.

خضعت المجموعة الثانية لنفس العملية، مطروحًا منها التعليمات.

أما أفراد المجموعة الثالثة فلم يحصلوا على تعليمات أبدًا، ولكن طُلب منها بدلاً من ذلك “شرود الذهن” لما يزيد قليلاً عن 7 دقائق،

وذلك قبل أن يُطلب منهم تذكر أفكارهم’، وتم إعطاؤهم نفس إرشادات “الشجرة”.

اتبعت المجموعة الرابعة نمط المجموعة الثالثة دون توجيه.

بعد 45 دقيقة، طُلب من جميع المشاركين كتابة قصة تتضمن كلمة “شجرة”.

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هؤلاء أكثر إبداعًا

وقالت مؤلفة الدراسة كاثلين أصفهاني، طالبة جامعية تركز على علوم الكمبيوتر وعلم الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،

إن القيلولة مع التوجيه الصوتي أو بدونه كانت مرتبطة بمزيد من الإخراج الإبداعي بعد ذلك مباشرة مقارنة مع البقاء مستيقظًا،

ولكن “الإبداع كان الأعلى في المجموعة التي كان يأخذ المشاركون فيها قيلولة أثناء احتضان أحلام الأشجار”.

وكانت القصص التي كتبها أولئك الذين ناموا وتلقوا إرشادات صوتية على أكثر إبداعًا بنسبة 78٪ من تلك التي كتبها الأشخاص الذين لم يأخذوا القيلولة ولم يحصلوا على إرشادات، و43٪ أكثر إبداعًا من أولئك الذين حصلوا على قيلولة بدون توجيه.

كما حقق الأشخاص الذين يأخذون قيلولة موجهة أداء أفضل عندما يتعلق الأمر بمؤشر آخر للإبداع يُعرف باسم “التفكير التباعدي”.

وكانوا أكثر قدرة على التفكير في الاستخدامات المتعددة للشجرة وكانوا أكثر إبداعًا في اختبار الاقتران بالكلمات.

وكان الذين حصلوا على قيلولة بعد توجيههم أيضًا أكثر قدرة على التفكير خارج الصندوق أثناء اختبارات التفكير المنطقي اللفظي والمفاهيمي.

أكد الباحثون أن جهاز “دورميو” ليس ضروريًا إذا كنت ترغب في استخدام قيلولة موجهة لتعزيز إبداعك. وأشاروا إلى أن أي شيء يمكنه تتبع النوم وتشغيل الصوت يمكن أن يعمل.

وعن سبب تعزيز النوم الموجه للإبداع، أشارت أصفهاني إلى عدد من العوامل، بما في ذلك شبه الوضوح وقابلية المنبهات الخارجية التي تميز بداية النوم.

وقالت إن هذا “يجعلها مرحلة مثالية لتوجيه الأحلام والتقاطها ومعها رؤى إبداعية محتملة”.

كما أشارت إلى أن “كل فترات القيلولة كانت قصيرة جدًا” وتتراوح مدتها من 1 إلى 5 دقائق.

وأضافت: “يبدو أن بضع دقائق فقط كافية بالفعل لملاحظة هذا التأثير. في الواقع، لا نتوقع أن تكون قيلولة أطول بالضرورة أفضل”.