انخفاض اليورو وصعود الاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.18

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.69

فرنك سويسري 4.19

انخفاض الجنيه الاسترليني

وأمس، انخفض الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي، وجاء هذا التراجع بعد بيانات سوق العمل الصادمة في المملكة المتحدة.

وتصدر الجنيه الإسترليني قائمة عملات الثمانية الكبري الأسوأ أداء، حيث تقلص احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية خلال اجتماع يونيو المقبل، وعززت من التكهنات حول توقف البنك مؤقتا عن التشديد النقدي.

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