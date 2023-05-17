تغيب71يومًا.. اليوم تُشرق الشمس ولن تغرب إلا في 27 يوليو في هذا البلد

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كشف أستاذ المناخ ونائبي رئيس جمعية الطقس أن اليوم تُشرق الشمس ولن تغرب إلا في 27 يوليو، أي نهار طوله 71 يوماً، أي 1704 ساعات.

ميلان محور كوكب الأرض

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن ذلك يحدث في شمال ولاية ألاسكا أمريكية،

وأن السبب في ذلك أن الله ـ تعالى ـ قدر أن يكون محور كوكب الأرض مائلاً 23.5 درجة.

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وقدر أن تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة كل 365 يومًا، وعليه وبسبب ذلك فإن طول الليل والنهار يختلف من شهر لآخر ومن فصل لآخر في أرجاء المعمورة.

في الصيف يطول النهار كلما اتجهنا شمالاً

ففي فصل الصيف يطول النهار كلما اتجهنا شمالاً، حتى يكون 24 ساعة نهارًا عند الدائرة القطبية “66 درجة” وقت الانقلاب الصيفي 21 يونيو.

وتستمر هذه الظاهرة ليوم أو يومين، وكلما تحركنا أكثر شمالاً طال وقت النهار لبضعة أيام.

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وكلما ذهبنا أبعد ناحية الشمال طال النهار أكثر حتى يكون بضعة أسابيع، حتى نبلغ درجة عرض 90 فيكون طول النهار ستة أشهر.

هذا في فصل الصيف، في حين تنعكس الآية في فصل الشتاء ليكون القطب الشمالي ليلاً بهيماً لفترة ستة أشهر،

وما يقال في نصف الكرة الشمالي ينسحب على النصف الجنوبي ولكن بالعكس.

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