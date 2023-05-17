الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 210 ريالات
لأولياء الأمور.. طريقة حجز موعد فحص لياقة للطلاب المستجدين خطوة خطوة
4 تنبيهات ومحظورات أثناء قياس ضغط الدم.. تعرف عليها
توضيح جديد من الموارد البشرية حول تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في الضمان الاجتماعي
هل هناك طريقة بديلة لبيع ما لا يملكه الإنسان؟ “الخثلان” يُجيب
لا تُصدّقي كل ما تسمعينه.. تعرّفي على أشهر 5 خرافات عن الحمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 210 ريالات

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 210 ريالات

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 210 ريالات
١٠:٢٨:٥٠ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.88 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.90 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.90 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.92، وعيار 14 بـ 139.93، وعيار 12 سجل 119.94 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7460 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1679 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239,884 ريال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 212 ريالًا

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.20 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.94 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.81 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.40، وعيار 14 بـ 141.87، وعيار 12 سجل 121.60 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7564 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1702 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243.200 ريال.

اقرأ أيضًا:

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 213 ريالاً

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
«الإنذار المبكر»: رياح مثيرة للأتربة تؤدي لتدني الرؤية على الرياض

«الإنذار المبكر»: رياح مثيرة للأتربة تؤدي لتدني الرؤية على الرياض

٠٨:٤٠ م، الأحد، ٢٢ مارس ٢٠١٥
جامعة الإمام تنفي رفض موظفة تقديم المساعدة لإحدى الطالبات

جامعة الإمام تنفي رفض موظفة تقديم المساعدة لإحدى الطالبات

١٢:٤٨ ص، الثلاثاء، ٢٨ فبراير ٢٠١٧
12 تخصصًا.. جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراه والماجستير

12 تخصصًا.. جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراه والماجستير

١١:٠١ ص، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
«المياه والكهرباء»: سد «وادي بيش» أُنشئ لأغراض أخرى غير تصريف السيول

«المياه والكهرباء»: سد «وادي بيش» أُنشئ لأغراض أخرى غير تصريف السيول

٠٦:٢٨ م، السبت، ١٦ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *