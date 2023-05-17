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لأولياء الأمور.. طريقة حجز موعد فحص لياقة للطلاب المستجدين خطوة خطوة
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لأولياء الأمور.. طريقة حجز موعد فحص لياقة للطلاب المستجدين خطوة خطوة

لأولياء الأمور.. طريقة حجز موعد فحص لياقة للطلاب المستجدين خطوة خطوة

لأولياء الأمور.. طريقة حجز موعد فحص لياقة للطلاب المستجدين خطوة خطوة
١٠:٢٦:٥٦ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن خطوات حجز موعد “فحص اللياقة” للطلاب والطالبات المستجدين.

وتتمثل آلية الفحص أو خطوات فحص الطلاب في التالي:

-تحميل تطبيق صحتي.

-إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول.

-فتح أيقونة المواعيد.

-النقر على حجز موعد.

-اختيار اسم المركز الصحي.

-القيام باختيار عيادة طب الأسرة.

-اختيار اليوم والتاريخ المناسبين لزيارة المركز الصحي.

-تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.

طريقة حجز موعد إجراء فحص اللياقة للطلاب

-تحميل استمارة فحص اللياقة للطالب وطباعتها.

-حجز موعد فحص اللياقة، عن طريقة تحميل تطبيق صحتي

-التوجه لأقرب مركز صحي، أو عبر الموقع الإلكتروني وتسجيل الدخول بالنفاض الوطني.

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فحص اللياقة للطالب

وفحص اللياقة للطالب هو عبارة عن:

-أسئلة عن التاريخ المرضي للطالب، وهل يعاني من أمراض مزمنة (سكري، الربو، أمراض القلب، عيوب خلقية، مشاكل نفسية، أمراض عصبية، فقر دم، ستخدم نظارة، حساسية أغذية، أنيميا،صرع، مشاكل سمعية أو بصرية).

-التأكد من إكمال التعطيمات سواء الأساسية وفق برنامج التطعيم أو التطعيمات قبل السن المدرسي (4-6).

-قياس الطول الوزن وكتلة الجسم.

-الفحوصات السريرية وتشمل:-( الرأس والرقبة – الجهاز العصبي- الجهاز الدوري- الجهاز الحركي- الجهاز التنفسي- الجهاز العظمي والأطراف- الجهاز الهضمي).

-فحص النظر وفحص النطق (حدة النظر والعين اليمينى واليسرى، ومدى استخدام نظارة، فحص النطق).

-فحص السمع الأذن اليمنى واليسرى، وفحص الأسنان عدد الأسنان المخلوعة أو المحشوة أو المسوسة.

-اعتماد نتيجة الفحص -سليم ويحال للتعليم العام، أو سليم ويحال إلة التربية الخاصة بوزارة التعليم.

-توقيع الطبيب الفاحص وتاريخ الفحص وختم المركز الصحي.

-إما إن يقوم المركز الصحي بتسجيل نتيجة الفحص إلكترونياً، وإرسالها لوزارة التعليم ومنصة صحة.

– أو يقوم المركز بعد تعبئة الإستمارة وفحص الطالب وووضع الختم، وتسليمها لولي الأمر، وعقب ظهور نتيجة التسجيل وقبول الطالب في المدرسة، يقوم ولي الأمر بإرفاق إستمارة اللياقة إلكترونيًا مع المرفقات عبر نظام نور .

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