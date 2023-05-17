انتبهوا قبل الشراء.. 10 علامات لاكتشاف الغش في الأسماك الطازجة

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تعد الأسماك من المنتجات التي يمكن غشها بسهولة، حيث يصعب التفريق بين ما هو طازج منها وبين الأسماك غير الطازجة.

والسمك تحديدًا من الأطعمة سريعة الفساد كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم، لذا فإنه يجب أن يكون طازجًا دائمًا، حتى يكون حلو المذاق وفي الوقت نفسه تتمتع بكامل عناصره الغذائية.

ولأن السوق أصبح ممتلئا بالأسماك غير الطازجة والتي يصل بعضها إلى “الفساد” نتيجة العديد من الأسباب، التي سنذكرها، فإنه يجب على المستهلك معرفة بعض النقاط التي تجعله قادرًا على التفريق وانتقاء السمك الجيد من غيره .

10 نقاط مهمة

وفيما يلي عدد من النقاط التي يجب وضعها في الحسبان جيدًا للتفريق بين السمك الطازج وغيره:

1- السمك الطازج يكون قشره لامعًا جدًا وليس باهتًا بينما الأخير غير الطازج يكون فاقدًا لهذا اللمعان.

2- يجب النظر جيدًا لعين السمك؛ ففي حال كانت لامعة براقة فإن هذا دليل على أن السمك طازج.

3- تفحص جيدًا أسفل زعانف السمكة فإذا كان اللون أحمر باهتًا، فيجب عليك أن تتركها فورًا، فهي غير طازجة بكل تأكيد.

4- السمك غير الطازج تنبعث منه رائحة، بينما الطازج تكون رائحته مثل رائحة البحر، وكأنه خرج لتوه منه.

5- انظر لخياشيم السمكة، فيجب أن تكون حمراء زاهية، إذا كانت غير ذلك، اتركها فورًا.

6- السمك الطازج يكون قوامه متناسقًا، وتشعر حين تلمسه بأنك تلمس جسدًا طبيعيًا، على عكس غير الطازج الذي يظهر قوامه غير متناسق تمامًا.

7- من أهم ما يميز السمك الطازج هو اللحم، بمعنى أنه إذا ضغط على لحم السمكة فيجب أن يعود كما هو بمجرد أن ترفع أصبعك، أما غير الطازج فتظل هناك علامة على إصبعك.

8 – قد تلاحظ على السمك غير الطازج وجود بقع داكنة، وهي نتيجة تركه لبعض الوقت، فالسمك سريع الفساد مقارنة بغيره من الأطعمة.

9- عند النظر إلى قرنية السمكة من الخارج يجب أن تكون زاهية فإذا كانت غير ذلك فإن السمك مر عليه الكثير من الوقت.

10- الشراء يجب أن يكون من مكان موثوق منه، والابتعاد تمامًا عن الباعة الجائلين؛ لأن منتجاتهم في غالب الأحيان تكون غير صالحة.

حملات منظمة

ومن وقت لآخر، تشن الأجهزة المختصة حملات منظمة لمواجهة الطرق غير القانونية في بيع وترويج الأسماك على الأرصفة.

وفي محاولة لجني المال، يلجأ الكثير من المقيمين لبيع الأسماك غير الطازجة على الأرصفة، غير أنه يتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

بيان تحذيري من “البيئة”

وفي وقت سابق، حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، محلات الأسماك من الغش في بيع الأسماك الطازجة والمجمدة، أو التهاون في الاشتراطات الصحية للعاملين.

كما حددت الوزارة مواصفات الأسماك الطازجة، وفقاً للدليل الإرشادي، مشددة على إيقاع العقوبات على المخالفين.

وبحسب الوزارة، فإنه يجب اتباع الآتي:

1- محلات إعداد وتجهيز الأسماك في الدور الأرضي.

2- عدم اتصال المحل بمحل آخر مجاور.

3- يمنع التغيير في مساحة المنشأة بالزيادة أو النقصان مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد أخذ الموافقة.

4- أن يصنع الثلج المستخدم في ملامسة الأغذية أو الأسطح الملامسة للأغذية بشكل مباشر من مياه صالحة للشرب.

5- تبريد المحل بتهوية طبيعية أو صناعية أو كليهما لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن 20 درجة مئوية.

6- تخزين المنتجات السمكية على رفوف ستانلس ستيل أو بلاستيكية غير قابلة للصدأ.

7- في حالة عرض بيع الأسماك يجب توفير عدد كاف من الثلاجات تراوح درجة حرارتها من 1 إلى 3 درجات مئوية، وثلاجات تجميد درجة حرارتها – 18 درجة مئوية.

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