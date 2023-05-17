هل هناك طريقة بديلة لبيع ما لا يملكه الإنسان؟ “الخثلان” يُجيب

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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، حكم الشرع فيما يخص بيع ما لا يملكه الإنسان.

باب بيع مالا يملكه الإنسان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن البائع إذا كان يبيع على الزبون والسلعة ليست عنده، فهذا يدخل في باب بيع مالا يملكه الإنسان وهو لا يجوز.

🔆 هل هناك طريقة بديلة لبيع ما لا يملكه الإنسان؟#درس_الخثلان#سعد_الخثلان للاشتراك في قناة فوائد الخثلان على اليوتيوبhttps://t.co/CqBJW1KdJC pic.twitter.com/uRY4rmlbgf — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 16, 2023

وأضاف أن المخرج أمام البائع في هذه المسألة، هو أن يتوكل عن الزبون بالشراء، من حيث يأتي بصيغة مكتوبة مثًلا أنه يتوكل عنه بشراء السلعة التي يريد.

مخارج شرعية لبيع ما لا يملكه الإنسان

وبين أن البائع يبحث عن طريقة يعتبر نفسه وكيلًا للزبون ويأخذ أجرة على الوكالة، وأن الخيار الثاني أن يعد البائع، زبونه بأنه إذا جهزت السلعة له تبيعها عليه، بحيث يكون التفاوض بينه وبين الزبون على صورة وعد وليس على سبيل العقد.

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وأشار إلى أنه في هذه الحال، يكون للزبون أن ينسحب وللبائع أن يعتذر، لأن وعد وليس عقدًا، فالعقد هو الملزم ، مؤكدًا أن من يريد الحلال سيجد مخارج كثيرة.

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