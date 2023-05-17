لا تُصدّقي كل ما تسمعينه.. تعرّفي على أشهر 5 خرافات عن الحمل

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يرتبط حدوث الحمل في أذهان كثير من الناس بالعديد من المفاهيم الخاطئة والمغلوطة عنه.

ورصدت صحيفة “ديلي ميل” من خلال الحديث إلى كبار خبراء الخصوبة، أبرز خمس ادعاءات شائعة يتم تداولها عبر الإنترنت بخصوص الحمل على النحو التالي:

الحمل في يومين فقط

حقيقة أن الحمل يمكن أن يحدث خلال يومين فقط في الشهر هي فكرة خاطئة شائعة تستند على الأرجح إلى حقيقة أن المرأة تكون في أفضل أوقات الخصوبة في هذين اليومين.

لكن فترة خصوبة المرأة تستمر لمدة ستة أيام تقريبًا – وهي يوم التبويض والأيام الخمسة التي تسبقه.

ويحدث التبويض عندما يطلق المبيض بويضة في قناة فالوب، وإذا قامت الحيوانات المنوية بتلقيحها في هذه الفترة، يحدث الحمل وتلتصق البويضات المخصبة ببطانة الرحم – وهو ما يُعرف باسم الانغراس.

يقول تيم براسيويل ميلنز، استشاري أمراض النساء في عيادة ليستر للخصوبة في لندن، إنه بينما تعيش البويضة فقط من 12 إلى 24 ساعة بعد التيويض، فإن فترة الخصوبة تكون أطول بكثير بسبب المدة التي تعيشها الحيوانات المنوية.

قالت جيني سافت، خبيرة الخصوبة: “يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش في الجسم لمدة تصل إلى سبعة أيام بعد ممارسة الجنس، مما يعني أنك يمكن أن تصبحي حاملاً في أي وقت خلال دورتك الشهرية إذا مارست الجنس بدون وسائل منع الحمل”.

وأضافت: “هناك حوالي ستة أيام في كل دورة تكون فيها المرأة في أوج خصوبتها: وهذا يشمل يوم التبويض، والأيام الخمسة التي تسبقها”.

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الإجهاد يمنع الحمل

يمكن أن يكون للإجهاد العديد من الآثار السلبية على الجسم، من اضطراب النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

لكن الخبراء يقولون إن الربط بينه وبين عدم حدوث الحمل “خرافة”.

وأوضحت سافت أنه على الرغم من أن النساء اللواتي يكافحن من أجل الحمل قد يعانين من مستويات مرتفعة من الإجهاد، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كانت له علاقة مباشرة بالعقم.

قال بريسويل ميلنز، استشاري أمراض النساء: “هرمون الإجهاد الكورتيزول له العديد من الآثار السلبية على الجسم، وقد يكون له تأثير سلبي على الحمل. ومع ذلك، لا يوجد دليل جيد لإثبات ذلك”.

ومع ذلك، يمكن أن تتسبب المستويات المرتفعة من الإجهاد في توقف الدورة الشهرية، أو أن تصبح أطول أو أقصر، وذلك لأن هرمون الإجهاد الكورتيزول يتداخل مع مستويات الهرمون التناسلي.

وتابع: “ومع ذلك، إذا كنت مجهدة ولكن دورتك منتظمة، فلا يزال لديك فرصة جيدة للحمل”.

الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية

يمكن أن تمنع الرضاعة الطبيعية المبيض من إطلاق البويضة، والتي يجب أن تحدث من أجل الحمل.

تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون بمثابة مانع للحمل إذا كانت الأم ترضع رضاعة طبيعية كل أربع ساعات على الأقل خلال النهار وكل ست ساعات في الليل، وليس لديها دورة وطفلها أقل من ستة أشهر.

مع ذلك، قال ميلنيس: “الرضاعة الطبيعية ستمنع الكثير من النساء من الحصول على دورات منتظمة و(عملية) التبويض، وبالتالي سيكافحن من أجل الحمل. ومع ذلك، غالبًا ما تستأنف الدورات التلقائية”.

بينما يمكن للمرأة أن تحمل في غضون ثلاثة أسابيع فقط من الولادة، يوصي الخبراء بالانتظار لمدة 18 شهرًا على الأقل للتأكد من أن الجسم لديه الوقت للتعافي.

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الاستلقاء على الظهر بعد ممارسة العلاقة

قد يبدو منطقيًا أن يؤدي الاستلقاء بعد ممارسة العلاقة إلى جذب الحيوانات المنوية نحو عنق الرحم. مع ذلك، يقول الخبراء إنه ليس لذلك علاقة بفرص تعزيز الحمل.

وقالت ساندي كريستيانسن، أخصائية علم الأجنة بلندن: “أجريت دراسات اختبرت ما إذا كان الاستلقاء بعد التلقيح الاصطناعي يحدث فرقًا في معدلات الحمل. بينما تشير بعض الدراسات إلى أن الاستلقاء لمدة 15 دقيقة يمكن أن يزيد من فرص الحمل، يقترح البعض الآخر أنه لا فرق على الإطلاق”.

أجريت نفس الدراسات أيضًا على النساء اللائي خضعن للتلقيح داخل الرحم، والذي يتضمن إدخال الحيوانات المنوية مباشرة في رحم المرأة.

وطُلب منهن إما الاستلقاء أو التحرك لمدة 15 دقيقة بعد ذلك مباشرة. لكن لم يكن هناك دليل قاطع لتحديد ما إذا كان الاستلقاء على الظهر بعد ممارسة العلاقة بانتظام يحدث فرقًا في معدلات الحمل، وفقًا للطبيبة.

وحدث الحمل بنسبة 40 في المئة بين النساء اللواتي تحركن بعد عملية التلقيح، مقابل 32 في المئة من اللواتي كن في وضع الاستلقاء.

قالت كريستيانسن: “الاستلقاء على الأرض لن يؤذيك، لكنه لن يساعد بالضرورة أيضًا، لذا فالأمر متروك لك”.

النشوة تزيد من فرص الحمل

قالت كريستيانسن: “لا توجد أي دراسات علمية تدعم هذا الادعاء”.

وأضافت: “يقول بعض الخبراء أنه من المنطقي أن الانقباضات التي تحدث في الرحم عند النشوة يمكن أن تساعد في تحريك الحيوانات المنوية إلى البويضة. (لكن) من الصعب للغاية دراسة هذا، لذلك هناك القليل من الأدلة لإثبات أن هذا هو الحال”.