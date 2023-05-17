تنبيه جديد من التأمينات الاجتماعية حول مكافأة الزواج

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنبيهًا جديدًا مؤكدة أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن عمل المستفيدة من “أنظمة التقاعد” في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.

كما بينت المؤسسة، أن التسجيل في برنامج حافز لا يؤثر على صرف مستحقات المستفيد في نظام التأمينات.

كما أن التسجيل في طاقات “تمهير” لا يؤثر بشرط عدم تسجيل المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية كمشترك على رأس العمل”.

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تحذير عاجل من التأمينات بشأن سرية البيانات

فيما حذرت المؤسسة، العملاء من خطورة الإفصاح عن البيانات السرية، مؤكدة أنه مهما كانت طريقة احتيالهم، فلا تشارك معلوماتك الشخصية، وحافظ على سرية بياناتك.

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دعوات تحذيرية من عمليات احتيال

ومن وقت لآخر، تصدر المؤسسة دعوات تحذيرية من عمليات احتيال تُمارَس من خلال مواقع وحسابات وهمية تدّعي تقديم خدمات استثمارية للعملاء، وتزعم صلتها بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية.

ودعت التأمينات الاجتماعية عملاءها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يزعمون بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية،

ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة.

وحذرت من أن هذه الحسابات أو المواقع أو البرامج الوهمية تتخذ أساليب متعددة لكسب ثقة العملاء.

ومنها استخدام شعار وهوية المؤسسة بشكل مخالف، مؤكدة أن المؤسسة ومنسوبيها لا يطلبون البيانات الشخصية مثل أرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التحقق.

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