توضيح مهم لـ”الزكاة والضريبة” بشأن إصدار شهادة إعفاء من “القيمة المضافة”

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تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه “التسجيل في الضريبة كغير خاضع هل تصدر له شهادة؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: لا يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، حيث تُلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375.000 ريال.

وأوضح أن المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187.500 ريال ولا تتجاوز 375.000 ريال تكون مؤهلة للتسجيل الاختياري.

وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا تقل إيراداتها السنوية عن 187.500 ريال وتم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يصدر فقط إشعار “غير خاضع”.

استرداد ضريبة شراء أرض سكنية

في وقت سابق، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا حول استرداد ضريبة شراء أرض سكني.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين حول شراء أرض سكني أول بقيمة 950 ألف ريال، دفع ضريبة لها، فهل يحق له أن يسترد مبلغ الضريبة، وما هي الآلية؟.

وأوضح حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على موقع “تويتر” بأنه “لا يمكن الاسترداد، حيث إنه سيتمكن المطورون العقاريون المرخصون (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقًا لما نصت عليه اللائحة، ووفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.

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