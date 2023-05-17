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“آيسف 2023”.. 35 طالبًا ينافسون بمشروعات بحثية في 15 مجالاً

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“آيسف 2023”.. 35 طالبًا ينافسون بمشروعات بحثية في 15 مجالاً

“آيسف 2023”.. 35 طالبًا ينافسون بمشروعات بحثية في 15 مجالاً

“آيسف 2023”.. 35 طالبًا ينافسون بمشروعات بحثية في 15 مجالاً
٠٩:٢١:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يقام تحكيم الأعمال المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، اليوم الأربعاء 17 مايو.

وذلك في مدينة دالاس بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، لنحو 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة على مستوى العالم.

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35 طالبًا ينافسون بمشروعات بحثية في 15 مجالاً

ويقف منتخب المملكة على هرم أبرز المنتخبات المشاركة بـ35 طالبًا وطالبة يقدمون مشروعات بحثية في 15 مجالاً، هي:

1 – علوم النبات.

2 – نظم البرمجيات

3 – الهندسة الطبية والحيوية.

4 – الهندسة البيئية.

5 – علوم الأرض والبيئة.

6 – علم المواد.

7 – علوم الأحياء الخلوية والجزئية.

8 – علوم الأحياء الحاسبي والمعلوماتية.

9  – الكيمياء.

10 – الفيزياء والفلك.

11 – العلوم الاجتماعية والسلوكية.

12 – الطب الحيوي والعلوم الصحية.

13 – الطاقة

14 – الروباتات والأجهزة الذكية.

15 – التقنيات الهندسية.

وتعالج هذه الأبحاث مشكلات مهمة وحيوية مثل تنقية المياه ومعالجة الأمراض مثل السرطانات،

فضلا عن ابتكارات في إنتاج الطاقة بتكلفة قليلة ومعرفة المشاعر من خلال تعابير الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي وكل ما يخدم المجتمع.

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التعاون والشراكة مع عدد من 8 جهات بحثية

وقد وفرت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون وبالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم أفضل الإمكانات.

وذلك لتهيئة تلك المشروعات ورفع جودتها من خلال التعاون والشراكة مع عدد من 8 جهات بحثية، هي:

1 – جامعة الملك سعود.

2 – جامعة الملك فيصل.

3 – جامعة الملك عبدالعزيز.

4 – وزارة المياه والبيئة والزراعة.

5 – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

6 – جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

7 – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

8 – جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”.

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آيسف 2023 أمريكا طلاب المملكة مدينة دالاس مشروعات بحثية معرض ريجينيرون معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ولاية تكساس

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