مع بداية يوم جديد.. طرق سهلة لكل الموظفين لإدارة ضغوط العمل

تواصل – فريق التحرير:

لا شك أن كثرة المهام وضغوط العمل والمنافسة والظروف الاقتصادية تؤثر على إدارات الشركات وموظفيها.

هكذا أوضح الكاتب د. عبدالوهاب القحطاني، مضيفًا أن الأمر قد يؤدي إلى ضغوط نفسية وجسدية تؤدي إلى تدهور صحتهم، وبالتالي يصاب الموظفون بأمراض القلب والكلى والشرايين وأمراض أخرى نتيجة الضغوط.

ضغوط العمل تسبب أمراض مختلفة

وأوضح في مقال له نشرته صحيفة “اليوم”، أن هناك أمراضًا أخرى ذات علاقة قوية بضغوط العمل مثل ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلى أمراض القلب والفشل الكلوي وتدهور الجهاز العصبي.

وأشار إلى تأثير ضغوط العمل في إصابة الموظفين بمرض مثل “السكري” الذي يؤدي إلى مضاعفات أخرى تؤدي إلى الموت.

وبين أنه إن لم يدرك الموظف طرق التعامل مع مثل هذا المرض؛ فإنه سيؤثر على أعضاء جسدية أخرى مثل الكلى والعيون والأوردة والشرايين التي يعتمد عليها القلب لتدفق الدم منه وإليه.

ضغوط العمل تكلف الشركات مليارات الريالات

وأكد أن ضغوط العمل تكلف الشركات مليارات الريالات في الدول الصناعية؛ لما يترتب عليها من تدني الإنتاجية بسبب مرض الموظف وتغيّبه عن العمل.

ولفت إلى أن ضغوط العمل تكلفة اقتصادية ومشكلة اجتماعية للأسر التي تفقد من يوفر لها أسباب العيش.

وحسب خبراء التنمية البشرية فإن هناك بعض الطرق السهلة لكل الموظفين لإدارة ضغوط العمل، منها:

كيفية التعامل مع ضغوط العمل؟

1 – كن منظمًا.

2 – ابق هادئًا.

3 – مارس الاسترخاء.

4 – احصل فترات راحة .

5 – تجنب التوتر الصباحي.

6 – لا تقم بعدة مهام دفعة واحدة

7 – التركيز على ما يجب إنجازه.

8 – مساعدة الآخرين على تجاوز ضغوطاتهم