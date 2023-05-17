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هاشتاق “حركة النقل الخارجي” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرّحنا بنهاية الغربة”

هاشتاق “حركة النقل الخارجي” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرّحنا بنهاية الغربة”

هاشتاق “حركة النقل الخارجي” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرّحنا بنهاية الغربة”
٠٨:١٨:٥٠ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حركة النقل الخارجي” منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم الأربعاء، مع ترقب الإعلان عن نتيجة الحركة غدًا.

المرحلة المتوسطة

وقالت إحدى المغردات: “6 سنوات ما تحركت من مكاني، كانوا أطفالي ما بعد درسوا والآن على وشك يدخلون المرحلة المتوسطة”.

وأضافت: “عمر مرّ وأنا أكابد بالغربة وصرت الأم والأب والسائق والطبيب، وعشت حياة القرية والبعد عن الأهل ولمّتهم نهاية كل أسبوعي، يارب تفرحني وتفرح أولادي وأهلي بنهاية هالغربة”.

 غربة عن الديرة 

وتابع مغرد ثالث قائلاً: “العام الماضي جاني النقل بعد 10 سنوات غربة في ديرة ما ينعاش فيها، صحيح مانقلت على الرغبة الأولى، لكن كانت فرحة لا توصف وإلى هذه اللحظة أستطعم حلاوتها كل ما تذكرتها”.

وواصل قائلاً: “أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يكتب النقل لكل المغتربين والمغتربات وأن يقر أعينهم بالوصول لأهاليهم”.

قلوب متلهفة

وقال مغرد ثالث: “تحت هذا الوسم قلوب متلهفة، وأعين دامعة، يا رب ارزقنا من واسع فضلك ورحمتك، وامنن علينا بالنقل لديارنا سالمين غانمين فرحين بنعمة الله وفضله ياحي ياقيوم”.

وسيتم الإعلان عن حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام “نور”، وسيتمكن المعلمون المسجلون على النظام من معرفة النتيجة إلكترونيًا.

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السعودية المملكة النقل الخارجي حركة النقل الخارجي للمعلمين هاشتاق النقل الخارجي

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