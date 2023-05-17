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هل له تأثير على استحقاق الدعم؟.. توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن عمل الزوجة
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هل له تأثير على استحقاق الدعم؟.. توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن عمل الزوجة

هل له تأثير على استحقاق الدعم؟.. توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن عمل الزوجة

هل له تأثير على استحقاق الدعم؟.. توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن عمل الزوجة
٠٧:٣٤:٣٩ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إن عمل الزوجة أو تقدمها بطلب للحصول على قرض العمل الحر لا يؤثر على استحقاق الأسرة للدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، ردًا على استفسار حول قيمة الحسم من الدعم عند عمل الزوجة:

“وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).

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الأم تستحق دعم حساب المواطن في هذه الحالة

قرض العمل الحر للزوجة

وفي رد منفصل، أكدت “خدمة المستفيدين”، أن تقدم الزوجة بطلب الحصول على قرض العمل الحر لا يؤثر على أهيتها في الحصول الدعم.

وقالت: “لا يؤثر ذلك وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، سيشملك الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).

تسجيل المبتعث في حساب المواطن

وفي إفادة سابقة، كشف حساب المواطن عن مدى استحقاقية المبتعث المستقل للحصول على الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان المبتعث المستقل يستطيع أن يسجل في حساب المواطن؟

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا..

وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال 12 شهر الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع، يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من الدعم اليومي في الاستحقاق الفعلي”.

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توضيح عاجل بشأن تسجيل المبتعث في حساب المواطن

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-والأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

ما شروط حساب المواطن للتسجيل في البرنامج؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

-معلومات عن العمل والراتب.

-معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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