خدمة اليوم.. 3 خطوات لتدريب رواد الأعمال وملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، تدريب رواد الأعمال وملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أكاديمية منشآت.

برامج تدريبية متنوعة لدعم ريادة الأعمال

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنها تقدم في خدمة التدريب برامج تدريبية متنوعة في المجالات الداعمة لريادة الأعمال.

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التدريب المناسب في الوقت والمكان المناسب

وأضافت أن الخدمة تركز على توفير التدريب المناسب في الوقت والمكان المناسب للمستفيدين، إضافة إلى إثراء المحتوى العربي في المواضيع المتخصصة بريادة الأعمال ومهارات المستقبل.

وتهدف الخدمة إلى تمكين ملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحقيق النمو والتوسع والاستدامة.

رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية

إضافة إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، ونقل المعرفة وأفضل الممارسات في إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التجارية.

مشاريع تجارية في جميع أنحاء المملكة

وتقدم البرامج التدريبية من خلال منصة أكاديمية منشآت لقطاع الأعمال والمهتمين ببدء مشاريع تجارية في جميع أنحاء المملكة بشكل مجاني.

كما تتيح الخدمة التسجيل والاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية أو البرامج التدريبية في القاعات المجهزة حول المملكة، وتُعدّ “منشآت” هذه البرامج على مستوى عالٍ من الجودة والدقة.

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الخطوات

1 – سجّل كمستفيد جديد، أو سجل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.

2 – ادخل إلى منصة الأكاديمية، واستعرض الدورات التدريبية المتاحة.

3 – اختر الدورة التدريبية المناسبة، واحضرها حسب المواعيد المحددة.

المتطلبات

– التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد للاستفادة من الخدمة.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8003018888″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.