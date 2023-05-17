تعرف على أهم الأطعمة الغنية بفيتامين (د)

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فيتامين (د) هو أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبناء عظام صحية والحفاظ عليها. وذلك لأن جسمك لا يمكنه امتصاص الكالسيوم – المُكوِّن الرئيسي للعظام – إلا عند وجود فيتامين (د).

فيتامين (د) يدعم صحة الجهاز المناعي

وينظم فيتامين (د) الكثير من الوظائف الأخرى في خلايا جسمك. وتدعم كذلك خصائصه المضادة للالتهابات وللأكسدة والواقية للأعصاب صحة الجهاز المناعي ووظائف العضلات ونشاط خلايا الدماغ.

أشعة الشمس وفيتامين (د)

ينتج جسمك فيتامين (د) أيضًا عندما يعمل ضوءُ الشمس المباشر على تحويل مادة كيميائية في جلدك إلى شكل نشط من الفيتامين (كالسيفرول)، وفقًا لـ”مايو كلينك”.

لا يتعرض الكثير من كبار السن لأشعة الشمس بشكل منتظم، ويواجهون صعوبة في امتصاص فيتامين (د). وإذا اشتبه طبيبك في أنك لا تحصل على كمية كافية من فيتامين (د)، فيمكن لفحص دم بسيط فحص مستويات هذا الفيتامين في دمك.

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عوامل إنتاج فيتامين (د)

تعتمد كمية فيتامين (د) التي ينتجها جلدك على العديد من العوامل، بما في ذلك الوقت من اليوم، والموسم، والمكان الذي تعيش فيه ولون صبغة بشرتك.

واعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ونمط حياتك، قد ينخفض إنتاج فيتامين (د) أو ينعدم تمامًا خلال أشهر الشتاء.

كما قد يساعد تناول مكمِّل غذائي متعدد الفيتامينات يحتوي على فيتامين (د) في تحسين صحة العظام.

الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين (د)

– 400 وحدة دولية (IU) للأطفال حتى سن 12 شهرًا.

– 600 وحدة دولية لمن تتراوح أعمارهم بين عام و70 عامًا.

– 800 وحدة دولية للأشخاص فوق 70 عامًا.

أهم الأطعمة الغنية بفيتامين (د)

يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) ألمًا في أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين، لذلك سنقدم لك أهم الأطعمة لتعويض هذا الفيتامين الحيوي لجسمك.

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1 – الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر الأسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة مصادر ممتازة لفيتامين (د). 100 جرام من السلمون والماكريل توفر 91٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين (د).

2 – الفطر

يعتبر الفطر من أفضل مصادر فيتامين (د) والمصدر النباتي الوحيد لفيتامين (د). يتعرض الفطر لأشعة الشمس أثناء نموه، مما يزيد من قيمة فيتامين (د) نظرًا لقدرته على تصنيع هذا الفيتامين.

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3 – الحليب

الحليب العضوي غني بفيتامين (د)، وشرب الحليب كامل الدسم باعتدال يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتك. يوفر كوب من الحليب الخام 24 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين د.

4 – البيض

مصدر رائع آخر لفيتامين (د) هو البيض، وخاصة صفار البيض ، وهو خيار شائع جدًا للحصول على جرعة فيتامين (د).

5 – الزبدة

تحتوي الزبدة وبعض أنواع المارجرين على كميات صغيرة من فيتامين (د)، وهو أمر رائع لأن دهن الزبدة على الخبز في وجبة الإفطار يساعد في تلبية احتياجاتنا اليومية تلقائيًا.