“أرامكو” تزف نبأ سارًا للمساهمين: توزيعات الأرباح النقدية في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عملاق النفط السعودي “أرامكو” عن استهدافها مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين، مع استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية.

مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين

وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد: “إن هدف الآلية الجديدة التي تم اعتمادها للتوزيعات النقدية الإضافية المرتبطة بالأداء المالي للشركة هو مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين”.

وأكد المرشد على استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية، وفقاً لـ”العربية”.

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة في أرامكو .. سارع بتقديم أوراقك

4 إستراتيجيات لتخصيص التدفقات النقدية

وأضاف أن أولويات “أرامكو” لتخصيص التدفقات النقدية واضحة لم تتغير منذ الطرح الأولي، وتبدأ بـ:

– المحافظة على الإنفاق الرأسمالي لاستدامة الأعمال.

– المحافظة على توزيع أرباح مستدامة ومتنامية.

– الإنفاق الرأسمالي لنمو الأعمال.

– تخفيض نسبة الدين أو توزيع أرباح إضافية أو الاثنين معًا.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. توضيح هام من أرامكو بشأن وقف خطط الهيدروجين الأزرق مؤقتا

التوزيعات المرتبطة بالأداء

وقال إن التوزيعات المرتبطة بالأداء غير متعلقة بسعر نفط معين وهي متعلقة تحديدًا بالتدفقات النقدية الحرة.

ونستهدف أن تتراوح من 50 إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية الحرة لمجموعة أرامكو، بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية، ومبالغ أخرى بما في ذلك الاستثمارات الخارجية.

وأوضح أن “أرامكو” تنوي توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربع سنوي.

وضرب مثلاً بقوله “لنفرض إذا كانت التدفقات النقدية السنوية الحرة 100 مليار دولار يخصم من هذا المبلغ توزيعات الأرباح الأساسية، وهي حاليا 78 مليار دولار.

يبقى 22 مليار دولار يخصم منها الاستثمارات الخارجية ولنفترض أنها في تلك السنة كانت 2 مليار دولار يبقى 20 مليار دولار..

يخصم منها ما بين 50 إلى 70%، ولنفترض أنها 60% فيكون مبلغ التوزيعات الإضافية 12 مليار دولار..

فيصير إجمالي التوزيعات في العام 90 مليار دولار، منها 78 مليار توزيعات أساسية، و12 مليار توزيعات إضافية مرتبطة بالأداء”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. أرامكو تزف نبأ ساراً لكافة المواطنين بخصوص أسهمها

توزيعات الأرباح النقدية في نهاية مايو

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023 بقيمة 73.16 مليار ريال (19.5 مليار دولار).

وأعلنت أرامكو في بيان، يوم (الثلاثاء) 9 مايو الجاري، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3024 ريال، فيما يستحق التوزيعات نحو 241.93 مليار سهم.

وحسب البيان، تستحق التوزيعات في 15 مايو 2023، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن تكون التوزيعات يوم 31 مايو.

حصة إضافية من عملاق النفط أرامكو

ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أمس (الثلاثاء)، أن خطط المملكة لطرح حصة إضافية من عملاق النفط أرامكو في بورصة المملكة، تلقى زخماً كبيراً.

يأتي هذا في إطار منافسة بين الدول الخليجية لتنشيط الأسواق، إذ تسعى المملكة لتعميق سوقها المالية، فيما تسرع الإمارات من خططها للطروحات الحكومية العملاقة في سوقي أبوظبي ودبي لاجتذاب المستثمرين الأجانب.

ووفقاً لـ”بلومبيرج”، تعمل المملكة مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى المضي نحو طرح جديد في سوق الأسهم من الشركة التي اكتتب فيها لأول مرة في 2019.

وأشارت إلى أن طرح 1% فقط من أرامكو سيجمع أكثر من 20 مليار دولار للمملكة التي تسعى لتنويع اقتصادها.