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أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية
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أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية
٠٥:٥١:٤٦ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الأربعاء بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.

خام برنت يسجل 74.6 دولار للبرميل

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.60 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، توازي 0.4 بالمئة، إلى 70.55 دولار، في الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو أيار، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعًا قدره 900 ألف برميل.

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ارتفاع مبيعات التجزئة

زاد ذلك من مخاوف النمو في الولايات المتحدة، والتي أثارتها بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة في إبريل، وهو ما يقل عن التقديرات بزيادتها 0.8 بالمئة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة “التوقعات الاقتصادية العالمية بها الكثير من علامات الاستفهام وهذا لا يمنح تجار الطاقة ثقة كبيرة في شراء النفط الخام. لا يزال الكثير من النفط متاحا في الوقت الحالي”.

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أزمة الديون الأمريكية

كما تواصل المحادثات بخصوص رفع سقف الديون الأمريكية التأثير على السوق. وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن السداد في وقت مبكر قد يكون أول يونيو إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون.

وفي الصين، نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر إبريل دون التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد قوته الدافعة في بداية الربع الثاني.

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عقوبات على روسيا والهند

في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب أي خطوات تتعلق بتوسيع نطاق العقوبات على روسيا قد يتخذها قادة مجموعة السبع عندما يجتمعون في اليابان يومي 19 و21 مايو.

وستشمل العقوبات دولاً ثالثة، بهدف الحد من إنتاج روسيا المستقبلي من الطاقة وكبح التجارة التي تدعم جيشها.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لصحيفة فايننشال تايمز، بشكل منفصل إنه يتعين على الاتحاد اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهند التي تعيد بيع النفط الروسي إلى أوروبا كوقود مكرر.

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