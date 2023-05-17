منها الرياض ومكة.. توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

أمطار ورياح نشطة على 6 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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سحب رعدية وسماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض، والمنطقة الشرقية، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.