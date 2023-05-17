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منها التأثير على الجهاز العصبي.. 5 أضرار خطيرة للنوم صباحًا والسهر ليلًا
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منها التأثير على الجهاز العصبي.. 5 أضرار خطيرة للنوم صباحًا والسهر ليلًا

منها التأثير على الجهاز العصبي.. 5 أضرار خطيرة للنوم صباحًا والسهر ليلًا

منها التأثير على الجهاز العصبي.. 5 أضرار خطيرة للنوم صباحًا والسهر ليلًا
٠٥:١٧:٠١ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني الكثيرون من مشكلة النوم صباحًا والسهر ليلًا دون الوعي بالأضرار الخطيرة التي تؤثر على صحتهم فقلة النوم تؤدي إلى مضاعفات جسيمة، كما أن الجهاز العصبي يتأثر بشكل كبير.

تشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من البالغين ينامون عدد ساعات أقل من الموصى بها للحفاظ على صحتهم.

أهم أضرار النوم صباحًا والسهر ليلًا

ومن أهم تلك الأضرار:

1 – الإصابة بالصداع والوهن.

2 – ضعف التركيز.

3 – تردي المزاج.

4 – زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5 – التأثير على الجهاز العصبي.

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فوائد النوم أثناء العمل!

كيف تحافظ على نوم صحي؟

لذا يجب القيام بالتدابير اللازمة للحفاظ على نوم صحي ويمكن فعل ذلك من خلال الآتي:

1 – تنظيم الوقت.

2 – ضبط نظام النوم.

3 – الإقلاع عن المشروبات الساخنة.

4 – ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم.

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عدد ساعات النوم المسموح به

عدد ساعات النوم الذي يحتاجه الإنسان للحفاظ على صحة جيدة من الأمور المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

وبحسب دراسة نشرتها المجلة العلمية Brain، فإن نوم 6 و8 ساعات، تجعل الإدراك المعرفي في حالة مستقرة وتحافظ على صحة الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الأطفال والمراهقون والكبار في السن إلى نوم مختلف بحسب أعمارهم، فمن المهم التعرف على عدد ساعات النوم المسموح بها لكل فئة عمرية.

ومن المهم أيضًا أن ينام الإنسان نومًا جيدًا ومتواصلًا للحصول على فوائد النوم بشكل كامل.

يجب الالتزام بساعات النوم المناسبة حسب الفئة العمرية الخاصة بك للحفاظ على صحتك الجسدية والعقلية.

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فوائد النوم بساعات كافية

يعتبر النوم الكافي من الأمور الضرورية للإنسان، يلعب دورًا فعالًا في:

1 – الحفاظ على صحة الجسم وحماية العقل.

2 – تعزيز الذاكرة والتركيز.

3 – الإسهام في الوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة.

4 – التأثير بشكل إيجابي على الدماغ، ويقوي صحته خلال فترة الاستيقاظ.

5 – يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، وتؤثر قلة النوم بشكل كبير على صحة الدماغ.

6 – الحفاظ على جودة الحياة.

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