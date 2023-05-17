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عواقبه مدمرة.. بايدن متفائل بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الديون
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عواقبه مدمرة.. بايدن متفائل بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الديون

عواقبه مدمرة.. بايدن متفائل بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الديون

عواقبه مدمرة.. بايدن متفائل بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الديون
٠٤:٣٨:٢٥ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “تفاؤله” بعد اجتماع “صريح ومثمر” عقده الثلاثاء مع قادة المعارضة في الكونجرس بشأن سقف الدين العام للبلاد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

التفاؤل بوجود مجال لاتفاق على ميزانية

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية “هناك عمل لا زال يتعين القيام به في مجموعة من القضايا الصعبة”، مشيراً إلى أنّ بايدن “متفائل بوجود مجال لاتفاق على ميزانية” يحظى بتأييد الحزبين إذا “تفاوض الجانبان بحسن نية”.

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عواقب مدمرة لتطور الاقتصاد الأمريكي

وكان الرئيس الأمريكي، قد حذّر، اليوم الثلاثاء، من عواقب مدمرة لتطور الاقتصاد الأمريكي، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة، وتفادي التخلف عن السداد.

جاء ذلك قبيل اجتماع مرتقب لبايدن مع رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري، كيفن مكارثي.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: “منذ تولينا المنصب، وفرنا، خلال عامين، وظائف بعدد أكبر مما حققه أي رئيس في 4 سنوات”.

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فقدان 8 ملايين وظيفة

وأضاف: “لكن إذا دفعنا الجمهوريون في مجلس النواب إلى التخلف عن السداد، فقد نفقد 8 ملايين وظيفة، مما سيدمر تقدمنا الاقتصادي”، محذرا من أن “التخلف عن السداد ليس خيارًا”.

وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة، لكن الاجتماع تأجل حتى الثلاثاء، وقال بايدن إنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونجرس.

وطلب بايدن زيادة سقف الدين، لكن الجمهوريين يصرون على أنّ أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق العام.

ينما يطالب الديمقراطيون بزيادة “غير مشروطة” في سقف الاقتراض، متهمين الجمهوريين باستخدام “ضغوطات غير مسؤولة لدفع أجندتهم السياسية”.

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد البيت الأبيض التخلف عن السداد الكونجرس الوظائف الولايات المتحدة بايدن سقف الديون قادة الجمهوريين

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