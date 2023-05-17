الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اكتشاف مذهل.. تعرف على أول سيارة لامبورجيني كونتاش LP500S وسعرها بالريال (صور)
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اكتشاف مذهل.. تعرف على أول سيارة لامبورجيني كونتاش LP500S وسعرها بالريال (صور)

اكتشاف مذهل.. تعرف على أول سيارة لامبورجيني كونتاش LP500S وسعرها بالريال (صور)

اكتشاف مذهل.. تعرف على أول سيارة لامبورجيني كونتاش LP500S وسعرها بالريال (صور)
٠٣:٣٣:٠٩ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في واحدة من المفاجآت النادرة، تم اكتشاف أول سيارة لامبورجيني كونتاش 1982 كلاسيكية قديمة، وتم حفظها في مخزن مهجور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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كونتاش, المربع نت

أهم مميزات سيارة لامبورجيني كونتاش

– هذه أول سيارة كونتاش LP500-S كلاسيكية قديمة تم صنعها على الإطلاق عامم 1982.

– تم حفظ السيارة في مخزن مهجور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

– تحمل السيارة إصدار S عالي الأداء الذي طرحته لامبورجيني لموديل LP500 القياسي في بداية الثمانينات.

كونتاش, المربع نت

– هذه السيارة هي النسخة التي دشنتها لامبورجيني في معرض جنيف للسيارات!

– هي النسخة التي صورتها العلامة للحملة الدعائية المخصصة لها وقت طرح الإصدار الجديد في الثمانينات.

– يمكنك رؤية الصور التسويقية الأصلية للسيارة من 40 عاماً تقريباً.

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كونتاش, المربع نت

تنقل السيارة بين ألمانيا والولايات المتحدة

– وباعت لامبورجيني السوبركار في البداية لعميل ألماني، قبل انتقالها لملكية أمريكي في منتصف الثمانينات.

– خضعت السيارة لتعديلات وتغييرات على مدار عمرها، مع استلامها لمكونات ميكانيكية من بي إم دبليو، ما يعني أن السيارة ليست أصلية بالكامل للأسف.

كونتاش, المربع نت

– سجل عداد مسافات السيارة 66 ألف كيلومتر تقريباً، وهي مسافة معتبرة بالنسبة للسيارات الخارقة.

– السيارة معروضة للبيع في ولاية تكساس الأمريكية بسعر 695 ألف دولار بما يعادل 2.6 مليون ريال.

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كونتاش, المربع نت

كونتاش, المربع نت

كونتاش, المربع نت

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