اكتشاف مذهل.. تعرف على أول سيارة لامبورجيني كونتاش LP500S وسعرها بالريال (صور)

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في واحدة من المفاجآت النادرة، تم اكتشاف أول سيارة لامبورجيني كونتاش 1982 كلاسيكية قديمة، وتم حفظها في مخزن مهجور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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أهم مميزات سيارة لامبورجيني كونتاش

– هذه أول سيارة كونتاش LP500-S كلاسيكية قديمة تم صنعها على الإطلاق عامم 1982.

– تم حفظ السيارة في مخزن مهجور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

– تحمل السيارة إصدار S عالي الأداء الذي طرحته لامبورجيني لموديل LP500 القياسي في بداية الثمانينات.

– هذه السيارة هي النسخة التي دشنتها لامبورجيني في معرض جنيف للسيارات!

– هي النسخة التي صورتها العلامة للحملة الدعائية المخصصة لها وقت طرح الإصدار الجديد في الثمانينات.

– يمكنك رؤية الصور التسويقية الأصلية للسيارة من 40 عاماً تقريباً.

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تنقل السيارة بين ألمانيا والولايات المتحدة

– وباعت لامبورجيني السوبركار في البداية لعميل ألماني، قبل انتقالها لملكية أمريكي في منتصف الثمانينات.

– خضعت السيارة لتعديلات وتغييرات على مدار عمرها، مع استلامها لمكونات ميكانيكية من بي إم دبليو، ما يعني أن السيارة ليست أصلية بالكامل للأسف.

– سجل عداد مسافات السيارة 66 ألف كيلومتر تقريباً، وهي مسافة معتبرة بالنسبة للسيارات الخارقة.

– السيارة معروضة للبيع في ولاية تكساس الأمريكية بسعر 695 ألف دولار بما يعادل 2.6 مليون ريال.

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