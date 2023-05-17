النفط يتراجع بعد ارتفاع محدود

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هبطت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، بضغط بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين والولايات المتحدة، بعد مكاسب حققتها في الجلسات الأخيرة.

أسعار النفط اليوم

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 74.91 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 70.86 دولار للبرميل، حسب “الاقتصادية”.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من واحد في المئة أمس الاثنين، بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

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النفط يواصل مكاسبه وبرنت يسجل 76 دولارًا للبرميل

وبالأمس، واصل النفط مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، وارتفعت الأسعار في بداية تعاملات، بفضل خطط أمريكية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي.

برنت يسجل 76 دولارًا للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش.

بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.38 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا أو 0.4 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة أقل من المتوقع في أبريل مما يشير إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار والفائدة المصرفية.