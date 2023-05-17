عشرات الأبقار تحاصر البرلمان الألماني.. لن تتوقع السبب (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لعدد من الأبقار داخل مقر البرلمان الألماني، وتحديدا في الساحة الداخلية للبرلمان.

أبقار أمام البرلمان الألماني

وأقدم مربو الماشية على إطلاق الأبقار لتلتهم عشب البرلمان الألماني للمطالبة بحقهم في الرعي وتربية الأبقاء في المراعي.

اقرأ أيضاً:

المطالبة بحق الرعي

وظهر خلال الصور، مجموعة أبقار تقف جنبا إلى جنب أمام مبنى “الرايخستاغ”، مقر البرلمان الألماني في برلين خلال احتجاج نظمه مجموعة العمل للزراعة الريفية للسماح للأبقار بالرعي في الحديقة أمام البرلمان الألماني.

وتطالب المنظمات في ألمانيا، بالسماح بمزيد من الماشية في المراعي بحسب “الألمانية”، بدلا من دعم الاتجاه نحو المزيد من المماطلة.

اقرأ أيضاً: