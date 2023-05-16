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تسريب مواصفات جهاز آيفون 16 برو الجديد.. شاشة أكبر وعدسة متطورة
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تسريب مواصفات جهاز آيفون 16 برو الجديد.. شاشة أكبر وعدسة متطورة

تسريب مواصفات جهاز آيفون 16 برو الجديد.. شاشة أكبر وعدسة متطورة

تسريب مواصفات جهاز آيفون 16 برو الجديد.. شاشة أكبر وعدسة متطورة
٠٢:٥٤:٥٣ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تسريب حديث عن مواصفات طرازي آيفون 16 برو اللذان سيتم طرحهما في الأسواق، خلال العام المقبل.

ووفقا لتسريبات نشرها محلل آبل مينغ تشي كوو فمن المتوقع أن تحتوي أجهزة آيفون 16 برو على عدسة بيريسكوب المقربة، على عكس آيفون 15 حيث سيحتوي آيفون 15 برو ماكس فقط على هذه التقنية.

مواصفات جهاز آيفون 16 برو الجديد

وقال كوو إن آيفون 16 برو سيكون أكبر قليلاً من طرازات برو السابقة، وأن المساحة الداخلية الأكبر التي يوفرها الحجم الجديد هي السبب وراء قدرة آبل على إدخال عدسة بيريسكوب لكلا الجهازين المتميزين لأول مرة.

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ويعتقد كوو أنه بالنسبة لكلا طرازي آيفون 16 برو، ستكون شركة كويل، هي المورد لنظام كاميرا المنظار بيريسكوب الذي يعمل عبر جعل الضوء الذي يدخل إلى العدسة المقربة ينعكس بواسطة مرآة بزاوية باتجاه مستشعر الصورة بالكاميرا.

حجم أكبر للشاشة الجديدة

وخلال الأسبوع الماضي، كشف المحلل المتخصص في صناعة شاشات العرض، روس يونغ، أن شركة آبل ستتبنى أحجام شاشة جديدة لكل من طرازي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون حجم شاشة آيفون 16 برو 6.3 بوصات، في حين أن آيفون 16 برو ماكس ‌سيكون بحجم شاشة 6.9 بوصات.

هذا ويبلغ حجم شاشة آيفون 14 برو الحالي 6.1 بوصة، بينما يبلغ حجم شاشة ‌آيفون 14 برو ماكس‌ 6.7 بوصة. ومن المتوقع أن تحتفظ جميع طرز آيفون 15 لهذا العام بنفس أبعاد سلسلة آيفون 14.

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