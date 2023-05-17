أخطأت في موعد الولادة.. الإطاحة بأمريكية تحمل 1500 جرام كوكايين في بطنها
تواصل – فريق التحرير:
لجأ شخصان، في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، لحيلة ماكرة لتهريب المخدرات، وذلك بوضعها داخل بطن مزيفة تظهر المرأة كما لو أنها حامل.
حادث يكشف عنهما
واعتقلت السلطات الأمريكية، أنتوني ميلر وسيميكا ميتشم، لمحاولتهما تهريب مخدرات، بعدما كادت السيارة التي تقلهما أن تصدم بشاحنة، حسب “لبنان 24”.
وذكرت الشرطة في بيان أن ميلر حاول الهرب بعد اكتشاف أمر ميتشم، التي سقطت المخدرات من بطنها المزيفة عندما ركضت.
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1500 جرام من الكوكايين
شحنة في البحر
وفي وقت سابق، اضطرت مجموعة من عصابات تهريب المخدرات إلى التخلي عن كمية ضخمة من الكوكايين وتركها في عرض البحر بعد أن شعرت برصدها من قبل الشرطة.
وجرت الحادثة قبالة الشواطئ الإيطالية وقامت الشرطة المحلية بالسيطرة على الشحنة التي تخلت عنها العصابة قبل أن تفر من المكان.
2 طن من الكوكايين
وكشف بيان للشرطة المالية الإيطالية أن السلطات صادرت ما يقرب من 2 طن من الكوكايين، تم رصدها طافية في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلة مراقبة روتينية، الأحد.
وقالت الشرطة الإيطالية، إن المخدرات كانت مغلقة بإحكام في 70 عبوة عائمة مقاومة للماء.