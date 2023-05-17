أخطأت في موعد الولادة.. الإطاحة بأمريكية تحمل 1500 جرام كوكايين في بطنها

تواصل – فريق التحرير:

لجأ شخصان، في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، لحيلة ماكرة لتهريب المخدرات، وذلك بوضعها داخل بطن مزيفة تظهر المرأة كما لو أنها حامل.

حادث يكشف عنهما

واعتقلت السلطات الأمريكية، أنتوني ميلر وسيميكا ميتشم، لمحاولتهما تهريب مخدرات، بعدما كادت السيارة التي تقلهما أن تصدم بشاحنة، حسب “لبنان 24”.

وذكرت الشرطة في بيان أن ميلر حاول الهرب بعد اكتشاف أمر ميتشم، التي سقطت المخدرات من بطنها المزيفة عندما ركضت.

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1500 جرام من الكوكايين

ووفق الشرطة فقد عثر في البطن المزيفة على 1500 جرام من الكوكايين، الأمر الذي جعل السلطات توقف الشخصين لاستكمال التحقيقات المطلوبة في مثل هذه الجرائم.