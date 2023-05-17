الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اكتشاف مذهل.. تعرف على أول سيارة لامبورجيني كونتاش LP500S وسعرها بالريال (صور)
أخطأت في موعد الولادة.. الإطاحة بأمريكية تحمل 1500 جرام كوكايين في بطنها
النفط يتراجع بعد ارتفاع محدود
عشرات الأبقار تحاصر البرلمان الألماني.. لن تتوقع السبب (صور)
فيديو يوثق جفاف نهر الفرات في محافظة عراقية
تسريب مواصفات جهاز آيفون 16 برو الجديد.. شاشة أكبر وعدسة متطورة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

أخطأت في موعد الولادة.. الإطاحة بأمريكية تحمل 1500 جرام كوكايين في بطنها

أخطأت في موعد الولادة.. الإطاحة بأمريكية تحمل 1500 جرام كوكايين في بطنها

أخطأت في موعد الولادة.. الإطاحة بأمريكية تحمل 1500 جرام كوكايين في بطنها
٠٣:٢٠:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

لجأ شخصان، في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، لحيلة ماكرة لتهريب المخدرات، وذلك بوضعها داخل بطن مزيفة تظهر المرأة كما لو أنها حامل.

حادث يكشف عنهما

واعتقلت السلطات الأمريكية، أنتوني ميلر وسيميكا ميتشم، لمحاولتهما تهريب مخدرات، بعدما كادت السيارة التي تقلهما أن تصدم بشاحنة، حسب “لبنان 24”.

وذكرت الشرطة في بيان أن ميلر حاول الهرب بعد اكتشاف أمر ميتشم، التي سقطت المخدرات من بطنها المزيفة عندما ركضت.

اقرأ أيضا:

ضبط أطنان من الكوكايين في دولة أوروبية بقيمة 900 مليون دولار

1500 جرام من الكوكايين

ووفق الشرطة فقد عثر في البطن المزيفة على 1500 جرام من الكوكايين، الأمر الذي جعل السلطات توقف الشخصين لاستكمال التحقيقات المطلوبة في مثل هذه الجرائم.

شحنة في البحر

وفي وقت سابق، اضطرت مجموعة من عصابات تهريب المخدرات إلى التخلي عن كمية ضخمة من الكوكايين وتركها في عرض البحر بعد أن شعرت برصدها من قبل الشرطة.

وجرت الحادثة قبالة الشواطئ الإيطالية وقامت الشرطة المحلية بالسيطرة على الشحنة التي تخلت عنها العصابة قبل أن تفر من المكان.

2 طن من الكوكايين

وكشف بيان للشرطة المالية الإيطالية أن السلطات صادرت ما يقرب من 2 طن من الكوكايين، تم رصدها طافية في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلة مراقبة روتينية، الأحد.

وقالت الشرطة الإيطالية، إن المخدرات كانت مغلقة بإحكام في 70 عبوة عائمة مقاومة للماء.

الكلمات الدلالية:
الشرطة الأمريكية تهريب المخدرات حيلة ماكرة ولاية ساوث كارولينا

مواد ذات صلة

المزيد
مريض عقلي يقتل النساء الأجنبيات بالمغرب.. تفاصيل مثيرة

مريض عقلي يقتل النساء الأجنبيات بالمغرب.. تفاصيل مثيرة

١٠:٢٨ ص، الأحد، ١٦ يناير ٢٠٢٢
زعيم أوروبي يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود أوكرانيا

زعيم أوروبي يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود أوكرانيا

٠٢:٤٣ م، السبت، ١٩ مارس ٢٠٢٢
تي شيرت بمليون ونصف ريال سعودي

تي شيرت بمليون ونصف ريال سعودي

٠٥:٣٧ م، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠١٢
أسرة ألمانية تفاجأ بحيازتها لـ«قنبلة» أخذتها كهدية تذكارية

أسرة ألمانية تفاجأ بحيازتها لـ«قنبلة» أخذتها كهدية تذكارية

٠١:٠٩ م، الأحد، ٢١ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *