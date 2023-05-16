فيديو يوثق جفاف نهر الفرات في محافظة عراقية

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وثق مقطع فيديو، التقط من محافظة الأنبار، غربي العراق، ظهر خلاله أشخاص، وكأنهم يحفرون بمعاول، في قاع نهر دجلة، بعد أن جفت مساحة واسعة منه، كانت تمر بالمحافظة.

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الاتفاقيات الدولية

وبعد انحسار مياه نهر الفرات وانخفاض المنسوب 7 أمتار، أعلنت السلطات العراقية، أن البلاد تعاني من أزمة مياه تتفاقم يومًا بعد يوم.

وجاء ذلك بدءًا من عدم التزام كل من تركيا وإيران بالاتفاقيات الدولية الموقعة والضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية وتعديهما على حصص العراق، مرورًا بظروف داخلية مثل الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، وصولاً إلى مشكلة التغير المناخي وتقلص كميات الأمطار.

بلاد الهلال الخصيب تعطش

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “واع”، في أغسطس من العام الماضي، فإن العراق أرض دجلة والفرات وبلاد الهلال الخصيب أصبح يُعاني العطش للموسم الثالث على التوالي، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه التي تعتبر من أشد المخاطر الأساسية الواجب مُعالجتها سريعًا قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة.

وأوضحت نقلًا عن مصادر، أن العراق يعتمد بشكل أساس في تأمين المياه على نهري دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وقد أدّت المشاريع التّي ينفذها البلدان إلى تقليص حصص العراق المائية.