كاميرا منزلية تُفشل عملية سرقة في إحدى المناطق (فيديو متداول)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق محاولة سرقة حديد من أحد المواقع تحت الإنشاء في المملكة، إلا أن كاميرا مراقبة في الموقع أفشلت عملية السرقة.

محاولة سرقة حديد تسليح

وظهر خلال المقطع المتداول، أحد الأشخاص يترجل من داخل مركبة، في موقع تحت الإنشاء، وقام بوضع أسياخ من الحديد داخل سيارة “وانيت”.

إلا أن اللص تفاجأ بعد وضع الحديد داخل السيارة بوجود كاميرا مراقبة ترصد حركاته.

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وفور رؤية اللص لكاميرا المراقبة المثبتة أمام منزل في الموقع، انتابته حالة من الارتباك وأعاد أسياخ الحديد على الأرض مجدداً وهمّ بالانصراف من الموقع.

ويؤكد الخبراء، أهمية كاميرات المراقبة في الحد من جرائم السرقة، أو الاعتداء سواء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو الأرواح .

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