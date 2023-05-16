ضبط أطنان من الكوكايين في دولة أوروبية بقيمة 900 مليون دولار

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ضبطت الشرطة المالية الإيطالية “جارديا دي فيانزا” ما يقارب 2700 كيلوجرام -تقارب 3 أطنان- من الكوكايين مخبأة في حاويتي تبريد، تحت 70 طناً من الموز، تم شحنها عن طريق البحر من الإكوادور.

جاءت من الإكوادور

وقالت الشرطة، في بيان، إن المخدرات المضبوطة في ميناء جويا تاورو، كان من المفترض أن تدر على المهربين 800 مليون يورو (900 مليون دولار)، حسب “لبنان 24”.

وجاءت الشحنة من جواياكيل في الإكوادور وكانت وجهتها النهائية أرمينيا عبر ميناء باتومي المطل على البحر الأسود في جورجيا.

وأورد بيان الشرطة أنه تم اكتشاف المخدرات في الحاويتين اللتين يبلغ طول كل منهما 12 متراً، بفضل أجهزة مسح متخصصة وبمساعدة كلب بوليسي.

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ضبط مخدرات في حقيبة وزير

وفي وقت سابق من العام الماضي، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، بيانًا رد فيه على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول ضبط السلطات الجزائرية في المطار مخدرات بحقيبة الوزير المفوض بحضور القمة العربية.