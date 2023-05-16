مصر تسجل هزة أرضية بقوة 4.37 درجات

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سجلت مصر هزة أرضية بقوة 4.37 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

مدينة شرم الشيخ

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، أن الهزة وقعت في تمام الساعة “10.05” من مساء أمس وذلك على عمق 20.73 كيلومتراً وبعد 111 كيلومتراً شمال مدينة شرم الشيخ.

وأكد البيان أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات، حسب “واس”.

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كما ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، خليج العقبة جنوبي الأردن.

وأوضح مركز مرصد الزلازل الأردني، في بيان ، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:06.

جنوب العقبة

وأضاف المركز، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 110 كم جنوبي العقبة، وعلى عمق 20 كم.

ولم تعلن السلطات الأردنية، عمّا إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.

وتشهد مناطق جنوب المملكة وغور الأردن، نشاطا زلزاليا كان الأقوى في مدينة العقبة في نوفمبر 1995، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

ومؤخرًا ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر الساحل الشرقي لمدينة دونغهيه الكورية.