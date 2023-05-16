لأصحاب العمل المنزلي.. نصائح مهمة لحماية الظهر والعين

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في كثير من الأحيان، قد يعاني البعض من أصحاب العمل المنزلي من مشاكل الإرهاق والتعب الجسدي، خاصة آلام الظهر والرقبة وإجهاد العين، لاسيما في حالة الجلوس على المكاتب أو أمام الحاسوب أو الهواتف لفترات طويلة.

صحة الظهر وتمارين الإطالة

وفي هذا السياق، أوصت الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث، الذين يعملون من المنزل، بإعداد المكتب المنزلي ليحافظ على صحة الظهر والعين.

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وقالت الرابطة، إنه يمكن استخدام مكتب قابل لضبط الارتفاع ومقعد ذي مسند ظهر متحرك وعجلات، مع مراعاة وضعية جلوس قائمة، وتغيير الجلوس وممارسة تمارين الإطالة من حين إلى آخر، لتجنب الشد العضلي وآلام الظهر.

وأضافت أنه من المهم أيضاً أن تستقر القدمان على الأرض مع انثناء الركبة بزاوية 90 درجة، وأن تكون الزاوية بين الجزء العلوي من الجسم والفخذ 90 درجة.

نصائح لحماية العين

ولحماية العين من الإرهاق، نصحة الرابطة بأهمية الابتعاد عن الشاشة بين 50 و70 سم، وأن يكون لون سطح المكتب فاتحاً ومطفأ في الوقت ذاته، للحد من التباين اللوني وانعكاس اللمعان في مجال الرؤية.

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