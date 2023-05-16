الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لأصحاب العمل المنزلي.. نصائح مهمة لحماية الظهر والعين
بعد تويتر.. جوجل يحذف حسابات المستخدمين غير النشطة
الأربعاء 27 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
مقارنة بالسنوات السابقة.. دراسة دولية تؤكد تحسن مهارات القراءة لطلاب الابتدائية
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب خليج العقبة جنوبي الأردن
ثغرة في تليجرام تمكن الهاركز من الوصول للكاميرا.. إجراء مهم فوراً

الرئيسية

 /

صحة

 /

لأصحاب العمل المنزلي.. نصائح مهمة لحماية الظهر والعين

لأصحاب العمل المنزلي.. نصائح مهمة لحماية الظهر والعين

لأصحاب العمل المنزلي.. نصائح مهمة لحماية الظهر والعين
٠١:١٨:٥٢ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في كثير من الأحيان، قد يعاني البعض من أصحاب العمل المنزلي من مشاكل الإرهاق والتعب الجسدي، خاصة آلام الظهر والرقبة وإجهاد العين، لاسيما في حالة الجلوس على المكاتب أو أمام الحاسوب أو الهواتف لفترات طويلة.

صحة الظهر وتمارين الإطالة

وفي هذا السياق، أوصت الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث، الذين يعملون من المنزل، بإعداد المكتب المنزلي ليحافظ على صحة الظهر والعين.

اقرأ أيضا:

لتجنب آلام الظهر والرقبة.. طبيب يكشف مواصفات المرتبة الصحية

وقالت الرابطة، إنه يمكن استخدام مكتب قابل لضبط الارتفاع ومقعد ذي مسند ظهر متحرك وعجلات، مع مراعاة وضعية جلوس قائمة، وتغيير الجلوس وممارسة تمارين الإطالة من حين إلى آخر، لتجنب الشد العضلي وآلام الظهر.

وأضافت أنه من المهم أيضاً أن تستقر القدمان على الأرض مع انثناء الركبة بزاوية 90 درجة، وأن تكون الزاوية بين الجزء العلوي من الجسم والفخذ 90 درجة.

نصائح لحماية العين

ولحماية العين من الإرهاق، نصحة الرابطة بأهمية الابتعاد عن الشاشة بين 50 و70 سم، وأن يكون لون سطح المكتب فاتحاً ومطفأ في الوقت ذاته، للحد من التباين اللوني وانعكاس اللمعان في مجال الرؤية.

اقرأ أيضا:

لتفادي آلام الظهر.. احذر الأخطاء الخمسة عند جلوسك على المكتب

الكلمات الدلالية:
العمل المنزلي العمل من المنزل العين صحة الظهر صحة العين

مواد ذات صلة

المزيد
أرقام صادمة.. جرس إنذار للبلدان العربية عن انتشار السرطان بوتيرة متسارعة

أرقام صادمة.. جرس إنذار للبلدان العربية عن انتشار السرطان بوتيرة متسارعة

١٠:٥٥ ص، الأثنين، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
“الهلال الأحمر” يُنفّذ برنامج المسعف الكفيف

“الهلال الأحمر” يُنفّذ برنامج المسعف الكفيف

١٠:٣٣ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
متى يتم خلع ضرس العقل؟

متى يتم خلع ضرس العقل؟

٠٢:٤٩ م، الأربعاء، ٢٥ يونيو ٢٠١٤
9 أعراض للإصابة بسرطان الفم.. وهذه أهم أسباب المرض

9 أعراض للإصابة بسرطان الفم.. وهذه أهم أسباب المرض

٠٩:٢٩ م، الجمعة، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *