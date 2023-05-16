6 أسباب وراء تكرار الإصابة بالدوالي

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أردو موقع متخصص في الصحة، تقريرا، لفت إلى إمكانية أن تعود الدوالي بعد العلاج، وقد تكون أكثر عرضة لهذه الحالة بسبب العديد من العوامل التي تؤثر في قوة ومرونة جدران وصمامات الوريد.

ووفق موقع “health digest”، فإن معرفة أسباب تكرارها سيساعدك على اتخاذ قرارات بشأن العلاج، ويمكن أن يساعدك إدراك استراتيجيات الوقاية في الحفاظ على صحة الأوردة في أفضل حالاتها.

وأبرز الأسباب هي:

1- لأسباب وراثية

فقد يكون لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالدوالي الوريدية جدران أو صمامات أضعف في الوريد.

2- السمنة والوقوف لفترات طويلة

حالتان تؤديان في كثير من الأحيان إلى إجهاد مستمر على الأوردة، ما قد يساهم في عودة الدوالي وفقًا لخدمة الصحة الوطنية (NHS).

3- العلاج غير الكافي

هو أحد أسباب تكرار دوالي الأوردة، حيث يمكن أن تعود الدوالي إذا لم يكن العلاج ناجحاً، فقد تكون بعض الأوردة التي بها مشاكل قد تُركت مفتوحة أو لم تتم إزالتها بالكامل، وفقًا لمركز دوالي الأوردة.

4- هرمونات الحمل

قد تؤدي إلى إرخاء جدران الوريد وزيادة حجم الدم وضغطه، ما يزيد من خطر الإصابة بدوالي الوريد.

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5- علاج الأوردة السطحية

قد يكون المعالج ركز على الأوردة السطحية ولكنه ترك الأوردة العميقة دون علاج، ما أدى في النهاية إلى ظهور الدوالي مرة أخرى.

6- توسع الأوعية بشكل متكرر

وفقًا لمستشفيات شيفيلد التعليمية، فإن الأوعية الدموية الجديدة هي السبب، إذ يحدث توسع الأوعية الدموية بشكل متكرر عندما تتشكل أوعية دموية جديدة في المنطقة المعالجة، وقد تؤدي إلى تكرار ظهور الدوالي بعد العلاج.