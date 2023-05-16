مقارنة بالسنوات السابقة.. دراسة دولية تؤكد تحسن مهارات القراءة لطلاب الابتدائية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة دولية حديثة عن تحسن مهارات القراءة لطلاب الابتدائية في المملكة مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة لدى طلاب الصف الرابع الابتدائي.

مهارات القراءة لطلاب الابتدائية

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن نتائج الدراسة الدولية “بيرلز”، لمهارات القراءة لدى طلبة الصف الرابع الابتدائي، أظهرت تحسناً في أداء طلبة المملكة في دورة عام 2021م مقارنة بأدائهم في الدورات السابقة.

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الاطلاع على نتائج الدراسة

وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه مع هذا التحسن؛ ماتزال الجهود مستمرة من كافة الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم؛ لتحقيق المزيد من التقدم، والوصول إلى التنافسية العالمية.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج الدراسة الدولية بالتفصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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