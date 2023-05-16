ثغرة في تليجرام تمكن الهاركز من الوصول للكاميرا.. إجراء مهم فوراً
تواصل – فريق التحرير:
يحذر الخبراء من وجود ثغرة خطيرة في تطبيق تليجرام تتيح للهاكرز والمتسللين الوصول إلى كاميرا المستخدم وبياناته الشخصية.
ثغرة خطيرة في تليجرام
وفي هذا السياق، قال الخبير التقني سالم الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الثغرة في تطبيق تليجرام تمنح الهاكرز المقدرة على الوصول إلى كامير جهازك macOS وتشغيلها عن بعد”.
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إجراء الأمان المطلوب
ونصح الحربي باتخاذ إجراء الأمان وهو تسجيل الخروج من التطبيق لتفادي مخاطر هذه الثغرة.
وقال الحربي “لو أنت تستخدم تطبيق تيليجرام من خلال (macOS) وقف حالاً وسجل خروج من تطبيق التليجرام؛ لأ المشكله إلى الآن لم تصلح”.
ويؤكد الخبراء بأهمية عدم استخدام التطبيق في الوقت الحالي لحين إصلاح الثغرة الأمنية من قبل الشركة، لتفادي تسريب البيانات أو الحياة الشخصية للمستخدمين.
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ثغره في تطبيق تيليجرام يمنح الهكر الوصول الى كامير جهازك macOS وتشغيلها عن بعد .
🛑اجراء الامان
لو انت تستخدم تطبيق تيليجرام من خلال( macOS ) وقف حالاً وسجل خروج من تطبيق تلقرام لان المشكله الى الان لم تصلح
🔴المصدر ( restoreprivacy) pic.twitter.com/yPURB637io
— سالم الحربي (@arnod) May 16, 2023