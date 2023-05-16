الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“استنجدت بالشرطة فتورطت”.. خطف وافدة بالكويت ينتهي بشكل غير متوقع
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء
سرب من النحل يطارد شرطيا أمريكيا ويطرحه أرضًا (فيديو) 
بدء التقديم في عشرات الوظائف الموسمية لـ”حج” هذا العام
قتلى ومصابون.. البيت الأبيض: قافلة أمريكية تتعرض لهجوم مسلح في نيجيريا
خطوة مفاجئة.. الصين تخطر السفارات لديها بإزالة اللافتات الدعمة لأوكرانيا و “الشواذ”

الرئيسية

 /

منوعات

 /

“استنجدت بالشرطة فتورطت”.. خطف وافدة بالكويت ينتهي بشكل غير متوقع

“استنجدت بالشرطة فتورطت”.. خطف وافدة بالكويت ينتهي بشكل غير متوقع

“استنجدت بالشرطة فتورطت”.. خطف وافدة بالكويت ينتهي بشكل غير متوقع
١٢:٠٤:٣٩ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

لم تكن تتخيل وافدة في الكويت أن ينتهي بها الحال وهي تستغيث بالشرطة أن يتم كشف تورطها في قضية “قتل”.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، فقد استنجدت وافدة بالجهات الأمنية لتخليصها من الخطف، لكن الجهات الأمنية اكتشفت أنها مطلوبة للحبس بتهمة “القتل الخطأ”، إضافة إلى أنها مخالفة لقانون الإقامة.

خطف بسيارة

وفي التفاصيل، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من وافدة عن تعرضها للخطف على متن سيارة تحركت من إحدى مناطق محافظة الفروانية وأدلت بمواصفاتها، وعليه قام رجال الأمن بتتبع المركبة عبر الهاتف، حتى تم استيقافها من قبل دورية تابعة لمحافظة نجدة الأحمدي.

تهديد بسلاح

وقال مصدر أمني للصحيفة، إنه بالاستعلام عن بيانات قائد المركبة المتهم بالخطف اتضح أنه من جنسية عربية ومن مواليد 1982، وذكرت صاحبة البلاغ أنها خضعت للتهديد من قبله بسلاح أبيض (سكين).

وأضاف المصدر الأمني أنه لدى التدقيق على بيانات الشاكية التي تحمل جنسية المتهم، اتضح أنها مطلوبة للحبس أربعة أيام بتهمة “القتل الخطأ”، وإلقاء قبض من مخفر شرطة الرابية، فضلاً عن انتهاء إقامتها.

التحفظ على الطرفين

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم التحفظ على الطرفين، لإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

اقرأ أيضا

تفاصيل مثيرة.. أول جريمة خطف باستخدام الذكاء الاصطناعي

 

الكلمات الدلالية:
الشرطة الكويتية الكويت خطف وافدة قتل خطأ

مواد ذات صلة

المزيد
مصر.. امرأة تذبح زوجها أثناء نومه

مصر.. امرأة تذبح زوجها أثناء نومه

٠٥:٠١ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
شاهد.. سيارة تبحث “وحدها” عن موقف للاصطفاف

شاهد.. سيارة تبحث “وحدها” عن موقف للاصطفاف

٠٤:٣٠ م، السبت، ١١ يناير ٢٠١٤
7 نصائح ذكية لحماية سيارتك من أضرار الشمس والحرارة المرتفعة

7 نصائح ذكية لحماية سيارتك من أضرار الشمس والحرارة المرتفعة

٠٥:٣٥ م، السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢١
بالفيديو.. فهد يثير الرعب وسط سكان قرية في الهند

بالفيديو.. فهد يثير الرعب وسط سكان قرية في الهند

٠٩:٣٩ م، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *