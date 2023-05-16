“استنجدت بالشرطة فتورطت”.. خطف وافدة بالكويت ينتهي بشكل غير متوقع

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لم تكن تتخيل وافدة في الكويت أن ينتهي بها الحال وهي تستغيث بالشرطة أن يتم كشف تورطها في قضية “قتل”.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، فقد استنجدت وافدة بالجهات الأمنية لتخليصها من الخطف، لكن الجهات الأمنية اكتشفت أنها مطلوبة للحبس بتهمة “القتل الخطأ”، إضافة إلى أنها مخالفة لقانون الإقامة.

خطف بسيارة

وفي التفاصيل، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من وافدة عن تعرضها للخطف على متن سيارة تحركت من إحدى مناطق محافظة الفروانية وأدلت بمواصفاتها، وعليه قام رجال الأمن بتتبع المركبة عبر الهاتف، حتى تم استيقافها من قبل دورية تابعة لمحافظة نجدة الأحمدي.

تهديد بسلاح

وقال مصدر أمني للصحيفة، إنه بالاستعلام عن بيانات قائد المركبة المتهم بالخطف اتضح أنه من جنسية عربية ومن مواليد 1982، وذكرت صاحبة البلاغ أنها خضعت للتهديد من قبله بسلاح أبيض (سكين).

وأضاف المصدر الأمني أنه لدى التدقيق على بيانات الشاكية التي تحمل جنسية المتهم، اتضح أنها مطلوبة للحبس أربعة أيام بتهمة “القتل الخطأ”، وإلقاء قبض من مخفر شرطة الرابية، فضلاً عن انتهاء إقامتها.

التحفظ على الطرفين

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم التحفظ على الطرفين، لإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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