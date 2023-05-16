خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء

تواصل- واس:

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

جلسة مجلس الوزراء:

ورحب مجلس الوزراء بقادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين على مستوى القمة الذي تستضيفه المملكة يوم الجمعة القادم،.

ويأتي هذا انطلاقًا من حرصها على ديمومة التعاون المشترك، ويرجو المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح.

وتناول مجلس الوزراء مستجدات مبادرة حل الأزمة بالسودان في ضوء ما تم التوصل إليه خلال المحادثات التمهيدية من الاتفاق على الالتزام بحماية المدنيين، ويجدد التأكيد على مواصلة المملكة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وشعبه الشقيق.

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