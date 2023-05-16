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الأربعاء 27 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
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الأربعاء 27 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة

الأربعاء 27 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة

الأربعاء 27 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
٠١:١٠:١٠ ص، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 27 شوال 1444 هجرية، الموافق 17 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:23 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:51، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:11 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:49 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 27 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 27 شوال

موعد أذان الفجر

مكة – 4:18

المدينة – 4:10

الرياض – 3:42

موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

موعد أذان العصر

مكة – 3:34

المدينة – 3:43

الرياض – 3:15

موعد أذان المغرب

مكة – 6:53

المدينة – 6:59

الرياض – 6:31

موعد أذان العشاء

مكة – 8:23

المدينة – 8:29

الرياض – 8:01

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