بعد تويتر.. جوجل يحذف حسابات المستخدمين غير النشطة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة جوجل الأمريكية العملاقة عن نيتها تحذف الحسابات التي ظلت غير مستخدمة لمدة عامين بدءا من ديسمبر المقبل، وذلك في محاولة لمنع التهديدات الأمنية بما في ذلك الاختراقات.

لمدة عامين

وأوضح بيان الشركة أنه إذا لم يتم استخدام حساب جوجل أو تسجيل الدخول إليه لمدة عامين على الأقل، فقد تحذف الحساب والمحتوى في خاصية Google Workspace، التي تتضمن البريد والمستندات وقوقل درايف وتطبيق “ميت” والتقويم، بالإضافة إلى اليوتيوب وصور جوجل.

ولا ينطبق تغيير السياسة إلا على حسابات قوقل الشخصية، وليس على حسابات المؤسسات مثل المدارس أو الأنشطة التجارية، حسب “الوطن”.

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كشف إيلون ماسك مالك ورئيس شركة منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية “تويتر”، سبب الانخفاض الملحوظ لمتابعي المنصة الزرقاء، خلال المرحلة المقبلة.

إغلاق حسابات

وغرد ماسك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: “نقوم بإغلاق الحسابات التي لا نشاط لها لعدة أعوام على تويتر، سيؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في عدد المتابعين”.